Covid-19: So tudi v naši regiji nova žarišča?

2.12.2020 | 14:40

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina včerajšnji podatki kažejo na nova žarišča po državi. Med njimi izstopajo Krško s 97 novimi okužbami, Slovenska Bistrica s 73, Novo mesto s 77, Koper s 66, Idrija s 56, Velenje s 55, Trebnje z 32, Šentjur s 30, Ilirska Bistrica z 32 in Brežice s 37 novo potrjenimi okužbami. V Ljubljani so samo včeraj našteli 219 novih okužb, v Mariboru 165.

Glede na statistične regije pa ni bistvenih sprememb, je dejala namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš Jager. Število okužb se je najbolj zmanjšalo na Gorenjskem, ostale regije pa so obstale na platoju ali pa se število okužb v primerjavi s preteklim 14-dnevnim obdobjem povečuje. Velik porast števila okuženih beležijo predvsem pri starejših od 85 let ter med delovno aktivno populacijo med 35 in 54 leti.

Okužbe po občinah

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

---------------------------------------------------------------

Novo mesto 77 1616 494 1,325

Krško 97 819 414 1,585

Sevnica 25 731 236 1,342

Trebnje 32 611 195 1,498

Brežice 37 608 190 0,787

Ivančna Gorica 20 583 141 0,835

Kočevje 7 504 130 0,829

Črnomelj 5 405 134 0,937

Metlika 2 314 58 0,691

Šentjernej 11 298 94 1,313

Ribnica 7 244 37 0,389

Žužemberk 9 163 57 1,226

Dolenjske Toplice 11 158 48 1,362

Straža 9 142 51 1,304

Velike Lašče 4 142 31 0,707

Dobrepolje 5 128 26 0,677

Šmarješke Toplice 12 127 48 1,412

Mirna 9 122 33 1,259

Mokronog - Trebelno 10 114 50 1,623

Semič 1 112 20 0,521

Mirna Peč 9 110 33 1,105

Šentrupert 7 105 45 1,511

Radeče 4 101 25 0,600

Škocjan 2 88 32 0,962

Sodražica 79 6 0,274

Kostanjevica na Krki 4 67 19 0,777

Bistrica ob Sotli 1 61 27 2,026

Loški Potok 3 35 13 0,718

Kostel 10 1 0,156

Osilnica 2 1 0,273

R.M./STA