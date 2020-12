Dva s ceste, eden na tire, ogenj v Petrovi vasi

2.12.2020 | 17:45

Ilustrativna fotografija (Foto: G. S., arhiv DL)

Ob 8.48 je na Doblički Gori, občina Črnomelj, vozilo zapeljalo iz cestišča, udarilo v brežino in obstalo na cesti. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč ponesrečencu ter pri prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj, ki so ga oskrbeli na kraju in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

S ceste

Ob 9.29 je v naselju Trške Njive v Žužemberku vozilo zapeljalo iz ceste in obstalo pod njo. Gasilci PGD Žužemberk so s tehničnim posegom vozilo postavili na cesto. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe.

V hiši preminula oseba

Ob 9.35 so na Preloki, občina Črnomelj, gasilci PGD Preloka ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjsko hišo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju ugotovili da je oseba preminula. Gasilci so še pomagali pogrebni službi pri prenosu pokojnika.

Obstal na tirih

Ob 9.48 je v Šmihelu v Novem mestu vozilo obstalo na tirih. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom postavili vozilo na cesto. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe.

Zgorel lesen objekt

Ob 11.49 je v Petrovi vasi, občina Črnomelj, zagorel leseni objekt velikosti 5 x 10 metrov. Gasilci PGD Črnomelj, Petrova vas in Talčji Vrh so pogasili požar, požarišče premetali in odstranili ožgane dele. Objekt je uničen. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Obnemogla oseba

Ob 13.58 so posredovali gasilci PGE Krško na Oražnovi ulici v Kostanjevici na Krki, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, v katerem so nudili pomoč onemogli osebi.

B. B.