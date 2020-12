Zapeljal s ceste in obstal na njivi. Kako bo z elektriko?

3.12.2020 | 07:20

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Pri naselju Malo Mraševo v občini Krško se je navsezgodaj zjutraj malo po peti uri zgodila nesreča, ko je voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in obstal na njivi. Posredovali so gasilci PGE Krško. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso obravnavali. V minulih 12 urah so posredovali tri klice za nujno medicinsko pomoč, njihovi brežiški kolegi pa dva. V Novem mestu so prejeli še en klic za nujno veterinarsko pomoč in obvestilo o povoženi živali, o čemer so obvestili higienike.

Kako bo z elektro oskrbo?

Distribucijska enota Krško sporoča odjemalcem električne energije, da bo danes med 11:30 in 14.uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolenja Pirošica, izvod Pirošica, smer Brežice.

R.M.