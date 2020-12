AVDIO: V Šenčurju poraz košarkarjev Krke

3.12.2020 | 07:30

S tekme Krke s Šenčurjem (foto: KK Šenčur GGD)

Šenčur/Novo mesto - Košarkarji Krke so v tekmi 10. kroga SKL doživeli prvi poraz. Pri Šenčurju so po slabšem drugem polčasu izgubili s 60:73 (16:18, 15:13, 18:26, 11:16).

Krkaši so začeli s peterko Nejc Barič, Luka Lapornik, Miha Škedelj, Jure Škifić in Vasilije Vučetić in povedli z 9:4. Domači so jih hitro ujeli, nato pa sta se moštvi v vodstvu izmenjavali vse do konca prve četrtine, ki jo je Šenčur dobil z 18:16. Tudi v drugi četrtini sta bili ekipi izenačeni. Krkaši so dvakrat imeli prednost štirih točk (28:24 in 30:26), polčas pa se je končal z izenačenjem 31:31.

Drugi polčas so domači začeli z delnim izidom 16:5 in sredi tretje četrtine vodili že s 47:36. Krkaši so se jim do konca 27. minute približali na štiri točke zaostanka pri rezultatu 45:49, po minuti odmora pa so košarkarji Šenčurja z osmimi zaporednimi točkami prišli do nove dvomestne prednosti 57:45.

Po treh četrtinah je Krka zaostajala za osem točk že 49:57. Domači so osem zaporednih točk dosegli tudi na začetku zadnje četrtine in si priborili prednost 16 točk, ki jo Krkaši, ob številnih napakah v napadu, niso znali več izničiti.

Trener KK Krka Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: „Čestitke Šenčurju za zasluženo zmago. Ob slabem metu smo bili malce preveč sproščeni po tistem premoru. Prepričan pa sem, da bomo že na prihodnji tekmi pokazali bistveno drugačen obraz.“

Krkaši imajo zdaj v SKL sedem zmag in poraz, naslednjo tekmo pa bodo igrali v sredo, 9. decembra, ko bodo gostili Triglav iz Kranja. Še pred tem jih to nedeljo čaka domača tekma ABA lige z ekipo Koper Primorska.

1.SKL, 10. krog, 2.12.: Šenčur – Krka 73:60 (18:16, 13:15, 26:18, 16:11)

Krka: Barič 5 (6 sk, 3 as), Škifić 16 (3 sk), Škedelj, Lapornik 5 (5 sk), Vučetić, Stergar, Jančar Jarc, Camphor 12 (3 sk, 6 as), Stipčević 9 (3 sk), Vrabac 2 (2 sk), Kosi 8 (2 sk), Rebec 3.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jure Škifić 16

Največ skokov: Nejc Barič 6

Največ asistenc: Rod Camphor 6

Največ pridobljenih žog: Rod Camphor 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Rod Camphor 21

R.M.

Zvočni zapisi Vladimir Anzulovič po tekmi s Šenčurjem Vladimir Anzulovič po tekmi s Šenčurjem