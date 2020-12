Rokometašem Rika Ribnice ni šlo

3.12.2020 | 07:40

S tekme RD Riko Ribnica in RK Gorenje Velenje v Ribnici (Foto: splet RD RIKO RIBNICA)

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so v zaostali tekmi 8. kroga lige NLB izgubili proti velenjskemu Gorenju s 26:32 (13:15).

V zaostalem obračunu osmega kroga so velenjski rokometaši prišli do osme zmage na devetih tekmah, s čimer so preskočili Trebanjce na drugem mestu prvenstvene lestvice. Ribničani ostajajo šesti, doživeli pa so že šesti poraz v sezoni na 11 tekmah.

Domači so dvoboj dobro začeli. Po izključitvi Aleksa Kavčiča so prišli do treh golov prednosti (6:3), nadaljevanje pa je bilo slabše. Velenjčani so stopili na plin in hitro prišli do vodstva 9:8, četudi so v prvem polčasu zapravili štiri sedemmetrovke. Večina preostanka prvega polčasa je bila izenačena, ob koncu pa so si Velenjčani zagotovili dva gola prednosti predvsem zaradi razpoloženih Kenana Pajta in Domna Tajnika, ki sta skupaj prispevala 11 od 15 zadetkov.

Prednost so gosti na začetku drugega polčasa povišali na štiri gole, ribniška ekipa pa v napadu ob strnjeni obrambi gostov ni več našla pravih idej. Obenem je v vratih nekaj obramb v ključnih trenutkih zbral Emir Taletović, kar je privedlo do prednosti šestih zadetkov in mirne končnice za velenjske ose.

Pri domačih je bil s šestimi goli najbolj učinkovit Uroš Miličevič, pri gostih pa je blestela naveza Pajt-Tajnik, ki je dosegla 14 od 32 golov.

Ribniška ekipa bo v 12. krogu v soboto gostila ljubljanski Slovan, Velenjčani pa bodo isti dan igrali proti Izoli.

ŠC Ribnica, brez gledalcev, sodnika: Backović, Palačković.

Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 3, Horvat 2, Eskeričić 5, Žagar 1, Ranisavljević, Miličević 6, Cimerman 1, Pucelj 2, B. Nosan 1, M. Nosan, Setnikar 5 (1), Atanasov, Gorenc.

Gorenje Velenje: Husejnović, Panjtar, Taletović, Tajnik 7 (2), Pajt 7, Miklavčič 2, Drobež, Komar, Sokolič 5, Grmšek 3, Predović, M. Kavčič 3, A. Kavčič 4, Haseljić 1, Starc, Lončar, Ravnikar.

Sedemmetrovke: Riko Ribnica 2 (1), Gorenje Velenje 7 (3).

Izključitve: Riko Ribnica 8, Gorenje Velenje 10 minut.

Rdeči karton: /.

R.M.