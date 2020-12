FOTO: Hura, sneg, gremo na sani!

3.12.2020 | 09:05

Nasmejani otroški obrazi, ko uživajo v prvem snegu!

Novo mesto - Večji del Slovenije je včeraj pobelil prvi sneg. Čez noč ga je zapadlo kar nekaj, ponekod tudi do 30 centimetrov in več, in v glavnem še povsod rahlo sneži. V vzhodni polovici države je zapadlo med pet in 15 centimetri snega, v zahodni polovici države pa večinoma med 20 in 30 centimetri, je povedala dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik. V Kočevju je višina snežne odeje debela 33 centimetrov, na Kredarici pa 35 centimetrov.

Sneg je na cestah kljub temu, da je bil napovedan, voznikom povzročal tudi težave, najbolj pa so se ga - kot vedno - razveselili najmlajši. Še zlasti zdaj, v teh izrednih razmerah epidemije, ko so v glavnem doma.

Mnogi so se takoj popoldne z veseljem odpravili na bližnje hribčke ter se sankali, kepali, in uživali v zimskih radostih. Tako je bilo tudi v novomeški stanovanjski soseski Drska, od koder si v galeriji lahko pogledate nekaj foto utrinkov.

Kot pravijo nekateri vremenoslovci, bo letos priložnosti za zimske radosti precej, saj naj bi se obetala hladnejša zima, ki tudi s snegom ne bo skoparila. Bomo videli.

In kakšna je vremenska napoved za prihodnje dni?

Danes bo pretežno oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bodo občasno še manjše padavine, rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Šibka burja bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa okoli 7 °C.

Jutri bo na vzhodu delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v Posočju se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 11 °C.

Besedilo in foto: L. Markelj

