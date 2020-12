Trčil v peško in odpeljal s kraja nesreče

3.12.2020 | 10:15

Šmarješka cesta (ilustrativna fotogafija/Foto: arhiv DL)

Na Šmarješki cesti v Novem mestu se je včeraj okoli 15. ure zgodila prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila znamke Audi zavijal levo in na prehodu za pešce trčil v peško, ki je pravilno prečkala cesto. 29-letna peška se je v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so jo v zdravstvenem domu. Povzročitelj je po nesreči nadaljeval vožnjo, vendar so policisti ugotovili njegovo identiteto. Vse okoliščine še preverjajo in bodo zoper povzročitelja ustrezno ukrepali, je v policijskem poročilu zapisala predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Pri prevračanju avtomobila se je lažje poškodoval

Črnomaljski policisti so bili včeraj malo pred 9.uro obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila v kraju Maverlen. Po prvih ugotovitvah je 34-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji po klancu navzdol na zasneženem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zasegli so mu Mercedesa



Metliški policisti so v Štrekljevcu ponoči ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali in je nadaljeval vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je osebni avtomobil znamke Mercedes, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in Zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kradli so v Zalogu

V Zalogu na območju PP Novo mesto je med sredo in četrtkom nekdo vlomil v skladiščne prostore podjetja in odtujil plošče in nerjavečo pločevino. Škode je za okoli 7.000 evrov.

Zagorelo v Petrovi vasi

Že včeraj smo poročali, da so bili črnomaljski policisti včeraj malo pred 12. uro obveščeni o požaru na objektu v Petrovi vasi. Požar, ki je v celoti zajel lesen senik, v katerem je bila sušilnica mesa, so gasilci omejili in pogasili. Kriminalisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 45.000 evrov

Policiste klicali 259-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 259 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi dveh kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitve signalno varnostne naprave in zastojev v prometu, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

R.M.