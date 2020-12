Kako bo vlada sproščala protikoronske ukrepe?

3.12.2020 | 14:20

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana - Vlada je na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine določila kriterije za odpravo omejitvenih protikoronskih ukrepov, je na Twitterju sporočil premier Janez Janša. Ključno bo povprečje novoodkritih okužb in število hospitaliziranih. Janša opozarja, da zdravstvo deluje na skrajni meji zmogljivosti.

Sproščanje ukrepov je predvideno v več korakih, posamezne faze umirjanja epidemije so označili z različnimi barvami. Sproščanje bo torej odvisno od števila hospitaliziranih in števila okužb, je razvidno iz infografike, ki jo je objavil predsednik vlade. Število okužb ob tem predstavlja sedemdnevno povprečje. To sicer trenutno znaša 1.461 okužb, včeraj pa je bilo hospitaliziranih 1.289 bolnikov s covidom-19.

"Zdravstvo deluje na skrajni meji zmogljivosti in le skupaj in z odgovornim ravnanjem lahko zmanjšamo obremenitve," je ob tem še zapisal Janša.

STA objavlja vladni načrt sproščanja ukrepov po fazah glede na omenjena kriterija.

Črna faza

Število okužb: več kot 1.350

Število hospitaliziranih: več kot 1.200

Ukrepi kot veljajo.

Rdeča faza

Število okužb: manj kot 1.350

Število hospitaliziranih: manj kot 1.200

Ob upoštevanju ukrepov se sprosti javni potniški promet v omejenem obsegu, prav tako muzeji, knjižnice, galerije, frizerji ter manikura in pedikura.

Oranžna faza

Število okužb: manj kot 1.000

Število hospitaliziranih: manj kot 1.000

Odprtje servisnih dejavnosti in trgovin ter vrtcev in šol za učence s posebnimi in prvo triado. Sprostijo se športne aktivnosti na prostem vključno s smučišči, dovoljeno je zbiranje do deset oseb, odpravljena je prepoved prehoda občinskih meja v vseh regija, ki dosežejo to stanje.

Rumena faza

Število okužb: manj kot 600

Število hospitaliziranih: manj kot 500

Odprejo se osnovne šole, v šolske klopi se vrnejo tudi zaključni letniki srednje šole. Odpravljena je prepoved prehoda občinskih meja v vseh občinah, pa tudi prepoved gibanja v nočnem času.

Zelena faza

Število okužb: manj kot 300

Odpravljene so vse omejitve, ob tem pa veljajo splošno higienski ukrepi. Še vedno pa ostajajo zaprti bari in diskoteke.

R.M./STA