Zapeljal s ceste in trčil v ograjo mosta

3.12.2020 | 18:15

Ob 5.18 je na regionalni cesti pri naselju Malo Mraševo, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na njivi. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka ter vozilo s pomočjo avto vitla potegnili na cestišče. Do izteka motornih tekočin pri tem ni prišlo. V nesreči ni bilo poškodovanih, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Dodali so še, da je ob 7.30 na Bizeljski cesti v Brežicah osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v ograjo na mostu. Posredovali so gasilci PGE Krško. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili nadaljnje iztekanje nevarnih tekočin, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč vlečni službi. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

