Namesto prazničnega dogajanja dodatna sredstva za pakete pomoči in za gasilska društva

3.12.2020 | 19:00

Občina Brežice (Foto: spletna stran Občine Brežice)

Brežice - Epidemiološke okoliščine letošnjega leta so botrovale tudi skromnejšemu decembrskemu dogajanju v občini Brežice, zato je župan Ivan Molan sprejel odločitev, da sredstva iz tega naslova nameni za dodatno podporo socialno šibkim in prostovoljnim gasilskim društvom, so sporočili z brežiške občine.

»Občina bo območnemu združenju Rdečega križa in Karitas Brežice namenila dodatna sredstva v višini 5.000 evrov. Sredstva bosta humanitarni organizaciji uporabili za obogatitev standardnih paketov pomoči z vsakdanjimi potrebščinami, ki jih ti ne vsebujejo. Občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč, bodo dodatne potrebščine dobrodošle. Obogatitev paketov pomoči bo prednostno namenjena starejšim občanom, ki živijo sami oz. v gospodinjstvu z zakoncem ter družinam z otroki,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina Brežice je tudi Gasilski zvezi Brežice namenila dodatnih 6.200 evrov. Sredstva bodo v enakih deležih prejela prostovoljna gasilska društva, ki celo leto izpolnjujejo svoje poslanstvo, ne glede na razmere, tudi in še posebej v času epidemije, so še navedli.

R. N.