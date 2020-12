Kje ne bo elektrike?

4.12.2020 | 07:15

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje v Novem mestu izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja niso obravnavali. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali šest klicev, za nujno veterinarsko pa dva.

Na območju Regijskega centra za obveščanje Brežice so le minuto pred pol peto zjutraj prejeli obvestilo, da je zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v občini Krško. Na kraj požara so takoj odšli poklicni gasilci iz Krškega in PGD Dolenja vas.

Je pa dežurni v zadnjih 12 urah posredoval tudi poziv za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča odjemalcem, da bo danes med 8.30 in 9.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije iz TP DOBRAVA-HENČEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej pa sporoča, da bosta danes dve prekinitvi elektro oskrbe in sicer:

-od 13. do 14.ure na območju TP CEROV LOG in

-od 13. do 14.ure tudi na območju TP PRINOVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bosta danes prav tako dve prekinitvi in sicer:

-od 13. do 16.ure na območju TP PRESKA, na izvodu OB CESTI DESNO in

-od 14.30 do 17.ure na območju TP RODINE PRI TREBNJEM.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog pa sporoča odjemalcem električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP POŠTAJE OC in sicer danes med 9. in 13.uro.

Distribucijska enota Krško, nadzorništva Krško okolica sporoča, da danes med 07.30 in 8.15 ne bo elektrike na območju TP Sremič. Nadzorništvo Krško mesto sporoča, da med 8. in 10.30 ne bo elektrike na območju TP Celine Raka, med 8. in 14.uro pa na območju TP Celine Raka, izvod Celine.

Distribucijska enota Krško, nadzorništva Brežice pa sporoča, da zaradi vzdrževalnih del danes ne bo elektrike na območju TP Suhadol, izvod Ravne in sicer med 12. in 14. uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili.

R.M.