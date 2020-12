FOTO: 1.300 voščil dijakov in profesorjev Šolskega centra Novo mesto

4.12.2020 | 08:10

Na Šolskem centru Novo mesto so naredili kar 1.300 voščilnic za stanovalce v domovih starejših po vsej državi (Foto: ŠC NM)

Novo mesto - Na Šolskem centru Novo mesto soustvarjajo šolo učenja za življenje, kjer poleg znanja in praktičnih veščin pri dijakih poudarjajo pomen sočloveka, dobrodelnosti, humanitarnosti in skrbi za sovrstnike ter za druge ranljive skupine.

Letos sta se Srednja strojna šola in Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola pridružili dobrodelni akciji »Male pozornosti za veliko veselje«. Pobudnik akcije je bil DESO Center starejših iz Notranjih Goric, saj želijo s projektom zbrati 21.000 voščilnic, ki jih bodo namenili vsakemu starostniku v domovih starejših občanov po Sloveniji.

Prav starostniki so v teh korona časih najbolj ranljiva in osamljena skupina, zato sta se mentorici obeh šol - Alenka Brežnjak in Mirjam Žnidarčič - z navdušenjem pridružili akciji in k sodelovanju povabili dijake in profesorje. Ideja, da skupaj naredijo nekaj dobrega, je dijake tako navdušila, da so na koncu izdelali in napisali skoraj 1.300 voščilnic.

Da so naredili veliko delo, pove dejstvo, da je dijake na daljavo bistveno težje motivirati za dodatno delo kot če jih v živo navdušujejo in motivirajo v šoli. Profesorji so bili presenečeni nad njihovim pozitivnim odzivom, ko so mladi pošiljali unikatne srčne voščilnice s svojimi sporočili. Akciji so se pridružili tudi direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej Forjan, ravnatelja obeh šol Damjana Gruden in Sebastijan Brežnjak in mnogi učitelji, ki so si v času pouka na daljavo vzeli nekaj časa in spisali voščilnice.

Kot sta zapisali ravnateljici sodelujočih šol Alenka Brežnjak in Mirjam Žnidaršič, se vsakemu posebej zahvaljujeta, da so prispevali svoj kamenček v mozaik velikega dobrodelnega projekta. Ob tem sta povedali: »Pobudniki akcije iz Centra starejših DESO bodo poskrbeli, da bodo starostniki v vseh domovih starejših občanov po državi dobili v roke voščilnico, ki jim bo polepšala praznične dni. Dijaki in profesorji Šolskega centra Novo mesto vnovič dokazujemo, da nas taka drobna dejanja, kljub šolanju na daljavo, še bolj povezujejo in združujejo,« sta prepričani Brežnjakova in Žnidaršičeva.

A.B./M.Ž.

