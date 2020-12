FOTO: Odbojkarji Krke doma izgubili z ekipo iz Hoč

4.12.2020 | 08:45

S tekme MOK Krka in MOK Hoče v Novem mestu (Foto: MOK Krka)

Ekipa Hoč je bila za Novomeščane pretrd oreh (Foto: MOK Krka Novo mesto)

Novo mesto/Hoče - V Novem mestu sta se v zaostali tekmi 8. kroga pomerili ekipi Moškega odbojkarskega kluba Krka in Hoč. Zmage s 3:0 so se razveselili gostje. Najbolj razpoložena sta bila Drobnič in Pesti, oba sta dosegla po 15 točk.

Tekmo so z dvema zaporednima blokoma začeli gostje, ki so v tekmo krenili tudi z dobrimi začetnimi udarci in po asu Čopija za vodstvo gostov z 9:5 je bil domači strateg že primoran poseči po polminutnem odmoru. Napotki niso zalegli, saj so njegovi varovanci še naprej s težavo krotili nasprotnikov servis in posledično imeli velike težave tudi pri razvijanju napadalne igre. Številni poskusi so tako končali v visokem bloku gostov. Z zanesljivo igro na sprejemu in v napadu so Hočani le še stopnjevali prednost in pri rezultatu 10:20 je bilo več kot jasno, da bo prvi niz pripadel gostom. Z uspešnim napadom ga je zaključil Crnjanski.

Drugi niz so odločneje odprli domači. Drobnič je z dvema asoma domače odbojkarje popeljal do vodstva s 4:1. Nalet Krkašev je nato prekinil Crnjanski. Gosti so se predvsem na račun razpoloženega Pestija - v drugem nizu je zbral kar 9 točk - vrnili v igro, izid poravnali na 6, zatem pa postopoma začeli prevzemati niti igre v svoje roke. Mišin je namesto Pulka v igro poslal Renka in igra domačih je vendarle stekla. Po zaslugi Drobniča so Krkaši pred končnico celo povedli z 21:20, a so jim Hočani do konca prepustili le še točko. Pesti je Hočam z napadom priigral prvo zaključno žogo, niz pa z asom takoj zatem zapečatil kar sam.

V tretjem nizu so Hočani ob dobrem servisu hitro pobegnili do vodstva z 8:3. Tudi preostanek niza je potekal povsem po notah gostov. Mejal je dobro razigraval svoje soigralce, ti pa so z vseh strani uspešno zaključevali. Po vodstvu z 21:13 so se gosti nekoliko sprostili in izkoristili za zadnji juriš. To je malce premešalo postavo domačih in priložnost je dobil tudi mladi Kožar. Po zaslugi Renka in Drobniča so se Novomeščani uspeli približali na vsega tri točke zaostanka. A so v ključnih trenutkih gostje našli pravi odgovor in tako zasluženo še drugič v letošnji sezoni ugnali novomeško Krko.

Toni Travnik iz MOK Krka je po tekmi povedal: "Ni nam šlo tako, kot smo si zamislili. Predvsem so nasprotniki naredili razliko z blokom. Zmanjkala nam je kakšna odločilna točka v trenutkih, ko se je niz začel lomiti, ko so bile odločilne točke seta, tako v drugem kot tudi v tretjem nizu."

Sportklub prva odbojkarska liga, 8. Krog: Krka – Hoče; 0 - 3 (-14, -22, -21)

Novo mesto, 3. 12. 2020. Sodnika: Zajec Rok, Kramar Franci. Gledalci: Brez.

Krka: Hafner, Štefanič U., Erpič 4, Borin (L), Štefanič M., Travnik 5, Kožar, Pulko 3, Lindič 1, Jaklič (L), Renko 6, Koncilja 1, Drobnič 15. Trener: Tomislav Mišin

Hoče: Pušnik, Crnjanski 6, Østvik 7, Pesti 15, Herodež, Čopi 12, Leva 7, Orthaber (L), Hafner, Mejal 2. Trener: Jurij Čopi

R.M.

