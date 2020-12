Trebanjski Trimo ima novega poslovnega partnerja

4.12.2020 | 09:25

Trebanjci v nedeljo potujejo v Bitolo, kjer jih v torek čaka tekma s Pelisterjem

Trebnje - Družini trebanjskih levov se je prejšnji teden pridružila tudi športno-turistična agencija B4Sport Camps, ki bo poleg zagotavljanja vrhunskih priprav, kot uradna agencija kluba, skrbela za vsa evropska gostovanja, pa tudi za prihode trebanjskih tekmecev na evropsko sceno, so zapisali na spletni strani Rokometnega kluba Trebnje.

B4Sport Camps je agencija, specializirana za športni turizem. Direktor njihove agencije Emir Haskić ter predsednik RK Trimo Trebnje Anton Janc sta si s podpisom partnerske pogodbe segla v roke, sodelovanje pa bo namenjeno predvsem organizaciji trebanjskih evropskih gostovanj ter urejanju celotne logistike pri prihodu tekmecev v Slovenijo.

RK Trimo Trebnje namreč že v nedeljo čaka dolga pot z avtobusom proti makedonski Bitoli, kjer se bodo v torek prihodnji teden ob 20.45 pomerili z Eurofarmom Pelisterjem.

Predsednik RK Trimo Trebnje Anton Janc je ob podpisu pogodbe povedal: »V Rokometnem klubu Trimo Trebnje smo se odločili za sodelovanje z B4Sports zaradi njihovih referenc in strokovnosti na tem področju. V sodelovanju z njimi bom hkrati zagotovili kar najvišji možni nivo potovanj in nastanitev ter povezanih storitev za našo člansko ekipo kot tudi gostujoče ekipe, sodnike in delegate na tekmah EHF Lige, hkrati pa bomo lahko naše lastne kapacitete fokusirali na osnovno nalogo – na čim boljše rezultate na igrišču. V sodelovanju z agencijo nameravamo v prihodnje soorganizirati mednarodne turnirje tako za članske kot tudi za mlajše selekcije, poletne kampe in podobne dogodke. Verjamemo, da je pred nami zelo uspešno sodelovanje.«

Managing direktor B4Sport Camps Emir Haskić pa je rekel: »Potem, ko smo pred sezono poskrbeli za priprave članske ekipe, smo ob izjemnem uspehu ob uvrstitvi v skupinski del EHF lige, sodelovanje razširili še na organizacijo potovanj in bivanja za RK Trimo Trebnje in tudi za njihove tekmece in uradne osebe. Veselimo se nadaljevanja sodelovanja, ki ga želimo v prihodnosti še nadgraditi z organizacijo dogodkov za vse selekcije kluba,« so Haskićevo izjavo povzeli na spletni strani trebanjskih levov.

R.M.