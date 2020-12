Zdenki Badovinac bodo izročili nagrado Igorja Zabela

4.12.2020 | 09:30

Zdenka Badovinac (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Metlika - V avditoriju Moderne galerije bodo zvečer letošnjo nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo podelili kuratorki, umetnostni zgodovinarki in piski ter dolgoletni direktorici ljubljanske Moderne galerije Zdenki Badovinac, ki je po rodu Metličanka.

Zdenka Badovinac bo, kot smo že poročali, 40.000 evrov vredno nagrado prejela za izreden institucionalni vodstveni doprinos v vlogi direktorice Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) v Ljubljani, za radikalno kuratorsko delo ter pomembne tekstovne in uredniške prispevke k mednarodnemu diskurzu o geopolitiki sodobne umetnosti vzhodne Evrope in globalne umetnostne zgodovine.

Žirija za nagrado Igorja Zabela 2020 Zdenko Badovinac prepoznava kot eno najpomembnejših in najbolj zavzetih lokalno zasidranih in globalno povezanih akterjev na področju kulturne produkcije v zadnjih desetletjih. Vodenje Moderne galerije je prevzela leta 1993. Po mnenju žirije je od prevzema vodstva ter z inovativnimi kuratorskimi pristopi Moderno galerijo razvila v eno najnaprednejših, kritičnih in referenčnih umetnostnih institucij na svetu.

Žirija obenem izpostavlja njen doprinos k novim paradigmam v umetnostni teoriji, politikah umetnosti, kuratorstvu, razstavnih praksah, institucionalni kritiki in strategijah solidarnosti znotraj (institucionalnega) polja sodobne umetnosti.

Letošnji prejemniki štipendij Igorja Zabela pa so Slavčo Dimitrov, Katalin Erdodi in Ivana Bago.

Nagrada Igorja Zabela za kulturo in teorijo se za izjemne dosežke podeljuje kustosom, umetnostnim zgodovinarjem, teoretikom, piscem in kritikom, katerih delo podpira, razvija ali raziskuje področje vizualne umetnosti in kulture srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Nagrada je pobuda ERSTE sklada z Dunaja, ki jo od leta 2008 bienalno podeljuje z Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo. Nagradni sklad, ki znaša 76.000 evrov, uvršča nagrado Igorja Zabela med najprestižnejša priznanja za kulturne dejavnosti na področju srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.

Nocojšnji dogodek bo na ogled prek spletnega prenosa v živo na kanalu YouTube in na Facebooku.

R.M./STA