GEN-I že januarja z električno energijo izključno brez CO2

4.12.2020 | 11:00

Krško - Podnebna kriza je največji izziv človeštva. Če želimo obvarovati naš planet in generacijam, ki prihajajo, omogočiti življenje v čim bolj zdravem okolju, moramo ukrepati zdaj, so prepričani tudi v podjetju GEN-I, kjer se zavedajo svoje odgovornosti pri prehodu v zeleno prihodnost. Njihova zaveza je brezogljična prihodnost brez fosilnih virov energije. Prepričani so, so zapisali v družbi, da lahko vsak od nas pripomore k zeleni preobrazbi v boju s podnebnimi spremembami.

Kot prvi v Sloveniji bodo januarja začeli odjemalcem dobavljati izključno električno energijo iz okolju prijaznih, brezogljičnih virov. V GEN-I bodo kot največji dobavitelj v Sloveniji prihodnje leto svojim gospodinjskim in poslovnim odjemalcem dobavili več kot 3.150 milijonov kWh električne energije. Ker bodo elektriko brez CO2 dobavljali prav vsem svojim odjemalcem, bodo s tega naslova njihov ogljični odtis v primerjavi z lanskim letom znižali za 1,65 milijonov ton CO2 letno. Po javno dostopnih podatkih je letni ogljični odtis povprečnega gospodinjstva dobrih 6 ton CO2 letno. S to ponudbo bodo 40 odstotkom vseh slovenskih gospodinjstev v povprečju znižali njihov ogljični odtis za 2,5 ton letno.

»V GEN-I sprejemamo svoj del odgovornosti za zeleno preobrazbo energetike. Kot prvi smo pred leti ponudili možnost samooskrbe s sončnimi elektrarnami, sedaj gremo korak dlje. Vse naše odjemalce želimo opolnomočiti, da sami nekaj storijo za naš planet, na izjemno enostaven način. Z izbiro vira energije. Sam sem prepričan, da je energija sonca najčistejša izbira za prihodnost. Odjemalcem bomo zato med drugim prvič omogočili dobavo elektrike, ki bo 100 % proizvedena iz sončne energije. Kot največji dobavitelj v slovenski energetiki moramo biti zgled ostalim. Če zmore GEN-I, zmore cela Slovenija. Na družbo brez CO2 ni treba čakati do leta 2050. To lahko storimo že prej,« je povedal predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob.

V GEN-I iz leta v leto dokazujejo, da so zaupanja vreden partner in najboljša izbira med dobavitelji električne energije. Spomladi so vsem svojim gospodinjskim odjemalcem znižali cene elektrike. Tokrat bodo vsem svojim odjemalcem prvič omogočili, da si sami izberejo brezogljičen vir energije, ki jim najbolj ustreza. Lahko se bodo odločali med energijo sonca, energijo vode in jedrsko energijo. V GEN-I namreč verjamejo, da so jedrska energija in obnovljivi viri naravni zavezniki pri prehodu v brezogljično družbo. Verjamejo v moč povezovanja vseh brezogljičnih virov in tehnologij z enim samim skupnim ciljem: doseči podnebno nevtralnost Slovenije v čim krajšem možnem roku. Ne zaradi zahtev mednarodne skupnosti ali EU, temveč zaradi ohranitve življenjskega okolja za naše bodoče rodove.

»V GEN-I so vedno na prvem mestu odjemalci. Že vrsto let jim ponujamo kvalitetno dobavo z energenti po najugodnejših cenah. Takoj po izbruhu epidemije smo jim stopili nasproti z znižanjem mesečnih računov za elektriko. Zdaj jim želimo pokazati, da oskrba z energijo brez CO2 ni več luksuz, ampak odločitev v skupno dobro, ki si jo lahko privošči vsak. Razogljičenje je mogoče doseči ob primerljivih cenah elektrike,« je dejal dr. Golob.

Skupina GEN-I je že danes vodilni promotor in pospeševalec zelene preobrazbe pri nas. Do zdaj so v Sloveniji postavili več kot 2000 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo, postavili so prvo samooskrbno sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah in prvo samooskrbo OVE skupnost v Budanjah pri Ajdovščini. Že več kot deset let so vodilni kupec energije iz razpršenih obnovljivih virov. GEN-I je prva družba v Sloveniji, ki je izdala zeleno obveznico. Sodelujejo pri razvoju tehnologij za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih in izvajamo pilotne projekte. Z znanjem in postavljeno infrastrukturo zagotavljajo povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri porabi odjemalcev, so zapisali na svoji spletni strani.

R.M.