FOTO: S tovornjaka padel kos ledu, prišlo je do nesreče. Očistite vozila!

4.12.2020 | 12:40

Kos ledu, padlega s tovornega vozila, je bil vzrok za prometno nesrečo in tako poškodovano osebno vozilo (Foto: PU NM)

Brežiški policisti so včeraj zjutraj med kontrolo prometa ustavljali tudi voznike, ki zvozil, preden so sedli za volan, niso odstranili snega in ledu. Prav zaradi tega se je namreč v Beli krajini včeraj zgodila prometna nesreča.

Pri Gornjem Suhorju pri Metliki je do nesreče prišlo ob srečanju tovornega in osebnega vozila, ko je na vetrobransko steklo avtomobila padel led s tovornega vozila.

Preden sedete za volan, očistite vozilo (Foto: PU NM)

Policisti voznike opozarjajo na previdnost, predvsem pa, da vselej očistijo zasnežena vozila in poledenela stekla. V primeru, da voznik nima očiščenih stekel, bo težje pozoren na dogajanje, lahko se celo zgodi, da ne opazi pešca, ki prečka cesto ali vozla, ki se vključuje v promet. Policisti opozarjajo tudi na nevarnost raztresanja ledu z vozil. Padec snega ali ledu lahko razbije vetrobransko steklo in poškoduje voznika, predvsem pri večjih hitrostih pa lahko pride tudi do hujših prometnih nesreč. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost, so v opozorilu zapisali v današnjem policijskem poročilu.

Mladoletnima voznikoma zasegli avtomobil in traktor

Na območju Kerinovega grma v občini Krško so policisti med opravljanjem nalog na ustavili voznika osebnega vozila Seat ibiza. Med postopkom so ugotovili, da gre za mladoletnega voznika, ki je bil za volanom brez vozniškega dovoljenja, za povrhu pa je vozil neregistrirano vozilo, odjavljeno iz prometa, z nameščenimi registrskimi tablicami drugega vozila. Avto so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj po 14. uri pa so brežiški policisti pri Kapelah ustavili tudi 14-letnega voznika kmetijskega traktorja, ki ni imel opravljenega vozniškega dovoljenja. Traktor so mu zasegli, zaradi kršitve pa bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vozil avtomobil, ki je od leta 2011 odjavljen iz prometa

Med kontrolo prometa v Stranski vasi so novomeški policisti ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila Seat ibiza. Kršitelj je vozil brez vozniškega dovoljenja, neregistrirano vozilo, ki je bilo leta 2011 odjavljeno iz prometa. Na vozilu so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, policisti pa so ugotovili tudi več drugih kršitev, povezanih s tehnično izpravnostjo in obvezno opremo v vozilu. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Prometne nesreče in zvita pločevina

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti včeraj obravnavali šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda na udeleženih vozilih. V večini primerov so nesreče povzročili vozniki, ki hitrosti vožnje niso prilagodili razmeram na cestišču. Ceste so bile ponekod namreč še zasnežene in spolzke

Vlomil in odnesel zlat nakit

Šentjernejske policiste je oškodovanec obvestil, da je neznanec med 30.novembraom in 2.decembrom vlomil skozi pritlično okno v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Oškodovanec je ocenil, da je bil oškodovan za okoli 500 evrov.

Prijeli tri, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Policisti so med varovanjem državne meje na območju Novega mesta in Krškega izsledili in prijeli tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Policiste so klicali 167-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 33 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in zasegli vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nezakonitih prehodov državne meje, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

