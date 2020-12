Župan svari pred okužbami!

4.12.2020 | 13:05

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek (Foto: Tom Urh)

Črnomelj - V rednem tedenskem pismu občanom Črnomlja je župan Andrej Kavšek tokrat napisal: »Prestopili smo prag prazničnega december. Čas se je hitro obrnil in z njim leto, ki se odvija povsem drugače kot smo vajeni. Da praznovanje letos ne bo tako kot običajno nam je vsem jasno, a želim vam, da bi ga vseeno znali izkoristiti in iz njega v največji možni meri potegnili same dobre in pozitivne stvari. Teden je minil brez večjih premikov kar se tiče razmer zaradi koronavirusa. Še vedno se trudimo priti na zeleno vejo in trdno sem prepričan, da nam bo tudi uspelo,« je med drugim zapisal Kavšek.

Kot je znano, je vlada na včerajšnji seji sprejela načrt sproščanja ukrepov, ki bo potekalo v petih fazah, prav tako pa se je seznanila tudi z izdelano Nacionalno strategijo cepljenja. Po besedah črnomaljskega župana tudi v občini Črnomelj še niso v položaju, ko bi lahko razmišljali, da omejitev ni, zato poziva občane, da so strpni in se še naprej obnašajo odgovorno. »V naši občini je trenutno 141 aktivno okuženih oseb, kar je najvišje število do zdaj. Vlada je ukrepe podaljšala še za 7 dni, podaljšala pa je tudi veljavnost turističnih bonov do 31. decembra prihodnje leto. Vse božično-novoletne aktivnosti so se preselile na splet in tako smo se tudi mi prilagodili z izvedbo prireditve, v sklopu katere bomo praznično prižgali lučke v Črnomlju. Zato vas vabim, da se nam to nedeljo ob 18.uri pridružite virtualno, da skupaj osvetlimo naše mesto. Povezavo do spletnega dogodka boste našli na naši spletni ali pa Facebook strani,« župan Andrej Kavšek poziva občane in občanke. Je pa nekaj besed tokrat namenil tudi najmlajšim: »Otroci, v teh dneh vas bodo preko več organizacij v občini obiskali dobri možje zimskega časa. Verjamem, da ste bili doslej pridni in tudi pri prejemu daril vas prosim, da pridno upoštevate ukrepe z držanjem razdalje, nošenjem zaščitnih mask in rednim razkuževanjem ter umivanjem rok.«

Vsem skupaj je zaželel lep in prijeten začetek decembra v upanju, da pazite nase in na svoje najbližje, da upoštevate ukrepe in ostanete zdravi.

R.M.