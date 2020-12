Dobrodelnost ogrela male bolnike brežiške bolnišnice

4.12.2020 | 13:20

Takole so nastali čudoviti pleteni izdelki

Brežice/Velika Dolina - Zaposleni na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice so skupaj s starši in krajani četrtič zapored organizirali dobrodelno akcijo pletenja in kvačkanja izdelkov za otroke, ki se zdravijo na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice.

Izdelke na bolnišničnem oddelku najprej razstavijo, da si jih lahko otroci in njihovi starši, ki spremljajo otroke na zdravljenju, ogledajo in za uporabo izberejo tistega, ki jim pride najbolj prav. Ker so pletilje zelo pridne in pripravijo res veliko število pletenin, v bolnišnici razveseljujejo svoje male bolnike ves praznični december in še v začetku januarja.

Direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar je ob tem povedala: »Vsako leto ob akciji odpremo poseben zvezek, v katerega lahko uporabniki pletenin in drugih ročnih izdelkov, vpišejo svoje misli in pohvale v besedi in risbi. Knjižico vtisov, ki nastaja povsem spontano, ob koncu razdeljevanja izdelkov pošljemo šoli in na tak načni tkemo nevidno vez med izdelovalci in uporabniki izdelkov. Akcija je zares srčna in unikatna.«

Osnovna šola Velika Dolina z akcijo v največji meri uresničuje svoj cilj in kot pravi Hribarjeva, zelo uspešno seje dobro voljo tako med male bolnike in njihove starše, kakor tudi med zaposleno osebje bolnišnice.

