Ministrstvo: Pridobivanje potrebnih dovoljenj za HE Mokrice se nadaljuje

4.12.2020 | 13:30

Vizualizacija HE Mokrice (vir: HESS)

Ljubljana - Potem ko je upravno sodišče ugodilo tožbi društva za preučevanje rib in odpravilo odločbo, s katero je okoljsko ministrstvo potrdilo ustreznost Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020, kar bi po mnenju društva moralo vplivati na projekt HE Mokrice, na infrastrukturnem ministrstvu odgovarjajo, da se pridobivanje dovoljenj nadaljuje.

"Pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za HE Mokrice poteka na podlagi zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter sprejetega državnega prostorskega načrta za HE Mokrice," so za STA pojasnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Postopek umeščanja državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na Srednji Savi se medtem po pojasnilih ministrstva nadaljuje na podlagi oktobra letos podpisane koncesijske pogodbe za rabo vode za proizvodnjo energije na delu od Ježice do Suhadola, postopek pa vodi okoljsko ministrstvo, so dodali.

Ob tem so tudi zapisali, da je pravni okvir za akcijski načrt za obnovljive vire energije urejala direktiva EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki pa je bila z drugo direktivo razveljavljena. "Ministrstvo ocenjuje, da nadaljnje sprejemanje akcijskega načrta, ki nima pravne podlage, in za katerega je časovni prag že potekel (veljavnost do 2020), ni smiselno," so navedli.

Prejšnji teden so iz Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) sporočili, da je upravno sodišče ugodilo njihovi tožbi in odpravilo odločbo, s katero je ministrstvo za okolje in prostor januarja 2018 potrdilo ustreznost omenjenega akcijskega načrta.

V društvu so izrazili pričakovanje, da bodo posledice sodbe daljnosežne, tako pri postopku sprejema in sestavi trenutnih ter bodočih strateških dokumentov v Sloveniji, kot tudi pri vseh postopkih presoj vplivov na naravo. V društvu so še ocenili, da razsodba vpliva tudi na tekoče postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja za hidroelektrarne na reki Savi.

R.M./STA