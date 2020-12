Včeraj v Novem mestu 69 okužb, v Krškem 46 …

4.12.2020 | 18:05

Ljubljana - Včeraj so v občinah Ljubljana in Maribor potrdili po več kot sto novih okužb. Na JV koncu Slovenije jih je največ, 69, bilo v Novem mestu, Krškem 46 in Brežicah 29.

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

--------------------------------------------------------------

Novo mesto 69 1714 514 1,379

Krško 46 908 448 1,715

Grosuplje 6 874 134 0,630

Sevnica 17 775 234 1,331

Trebnje 23 660 216 1,659

Brežice 29 641 201 0,832

Ivančna Gorica 20 610 147 0,871

Kočevje 4 515 123 0,784

Črnomelj 3 425 138 0,965

Metlika 6 327 57 0,679

Šentjernej 12 321 108 1,509

Ribnica 1 250 37 0,389

Žužemberk 3 173 55 1,183

Dolenjske Toplice 5 168 53 1,504

Straža 4 150 57 1,457

Velike Lašče 143 29 0,662

Šmarješke Toplice 8 139 55 1,618

Dobrepolje 1 134 31 0,808

Mirna 3 129 36 1,373

Mirna Peč 5 122 39 1,306

Mokronog - Trebelno 3 120 49 1,591

Semič 2 117 23 0,599

Šentrupert 4 114 48 1,612

Škocjan 8 105 45 1,352

Radeče 1 102 22 0,528

Sodražica 80 5 0,228

Loška dolina 1 79 26 0,685

Kostanjevica na Krki 71 20 0,818

Loški Potok 1 37 13 0,718

Kostel 10 1 0,156

Osilnica 3 2 0,546

M. Ž.