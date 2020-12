Nesreča na avtocesti, zagorelo v centru za ravnanje z odpadki

4.12.2020 | 08:15

Foto: arhiv DL

Na avtocesti Trebnje—Ljubljana je pri Korenitki malo pred 16.30 trčili tovorno in osebno vozilo. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu in pregledali tovorno vozilo, če iztekajo motorne tekočine. Na kraju dogodka so bili tudi policisti in delavci DARS-a.

V Spodnjem Starem Gradu v občini Krško je malo pred pol peto zjutraj zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas.

Gorele tudi saje

V Stražnjem Vrhu v občini Črnomelj so okoli 13.ure gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj in Mavrlen so nadzorovali izgorevanje saj in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Gasilci odprli vrata

V Slakovi ulici v Trebnjem so gasilci PGD Trebnje ob 9.uri s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

M. Ž.