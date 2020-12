Sodišče odločilo o izvedbi dokaznih sklepov v primeru nekdanje šmarješke županje Krnčeve

4.12.2020 | 18:30

Bernardka Krnc (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana - Upravno sodišče v Ljubljani je na današnji obravnavi v primeru tožbe nekdanje šmarješke županje Bernardke Krnc zaradi dogajanj na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018 odločilo, kateri dokazni sklepi bodo lahko izvedeni na naslednji obravnavni, ki bo predvidoma 22. januarja. O pritožbi Krnčeve, vloženi na občinski svet, pa sodišče še ni odločilo.

Kot je danes za STA povedal pravni zastopnik Krnčeve Damijan Gregorc, je sodišču predlagal ponovno štetje glasovnic in zaslišanje prič, a sta bila ta predloga zavrnjena. Sprejet pa je bil njegov predlog o pregledu listinskih dokazov.

Glede omenjene pritožbe Krnčeve na občinski svet, je Gregorc pojasnil, da je upravno sodišče to pritožbo in sklep občinskega sveta zavrglo, zato se je pritožil na ustavno sodišče, ki je potem sodbo upravnega sodišča razveljavilo in mu zadevo vrnilo v novo prednostno odločanje.

Na predlanskih županskih volitvah v drugem krogu za dva glasova poražena stara šmarješka županja Krnčeva se je po neuspešni pritožbi novoustanovljenemu šmarješkemu občinskemu svetu pritožila še upravnemu sodišču v Ljubljani.

Predlanske županske volitve v Šmarjeških Toplicah so sicer po drugem krogu kazale na neodločen izid med novo izvoljenim županom Marjanom Hribarjem in Krnčevo, kar bi zahtevalo žreb. Ker sta kandidata na delo volilnih odborov vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev na volišču Bela Cerkev, v ponovnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo.

Po presoji volilne komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1015 glasov. Omenjeni izid so šmarješki svetniki kot zadnji v državi po lokalnih in županskih volitvah leta 2018 potrdili 30. januarja 2019. Krnčeva je sicer Občino Šmarješke Toplice vodila zadnje tri mandate pred omenjenimi volitvami.

STA