Ustavila ga je šele Radeščica

5.12.2020 | 08:50

Vladislav Kovalenko (foto: B. B.)

Kombi v Meniški vasi (foto: PU Novo mesto)

Novo mesto - Vladislav Kovalenko je 28-letni Ukrajinec na začasnem delu na Poljskem. Po poklicu je mehanik. Do nedavnega je delal v Varšavi, a si je ob tem očitno prizadeval še za postranski zaslužek. Slovenski policisti so ga 31. avgusta namreč prijeli, ko je proti Italiji prevažal večjo skupino ilegalnih migrantov. Od takrat je v priporu.

Pregon po Partizanki

Ko je skupina tujcev iz Bangladeša, Afganistana in Pakistana tisti dan prestopila reko Kolpo, jih je na dogovorjenem kraju čakal kombi s poljskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil Kovalenko. Vanj se je poleg voznika nagnetlo 15 oseb in odpravili so se na pot.

Brez prižganih luči in vidno preobremenjen je Renaultov trafic okoli 18. ure pri Starih Žagah na regionalni cesti Semič–Soteska padel v oko policijski patrulji. Policista v terenskem beemveju sta o sumljivem vozilu obvestila kolege in se podala za kombijem. Prehitela sta ga in začela ustavljati z modro lučjo in svetlobnim napisom. A Vladislav tega ni upošteval, še več, zapeljal je ob bok policijskemu terenskemu vozilu, se dvakrat zaletel vanj, da se je ta zavrtel in zletel s ceste.

S 15 potniki v potok

Kovalenko je nadaljeval pot proti Ljubljani, a je kmalu ugotovil, da beg pred policisti ni mačji kašelj. Ustavljati so ga začela druga vozila in pri Obrhu, v bližini Meniške vasi osem kilometrov pozneje, je pred njegov kombi zapeljala nova patrulja. Takrat je Vladislav naglo zavil s ceste na travnik, nadaljeval še nekaj časa z nezmanjšano hitrostjo, a že po 200 metrih zapeljal v strugo potoka Radeščica in tam obtičal.

Medtem ko so se potniki iz kombija, ki je končal v vodi, reševali skozi okno, je Kovalenko skočil iz avta in se skril v koruzo. Policisti, ki so na kraj prišli tudi s službenim psom, so ga hitro izsledili in prijeli.

Prisilili naj bi ga

Tožilstvo je Kovalenku za ogrožanje življenj potnikov pri kaznivem dejanju prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države in kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi ponudilo enotno kazen tri leta in pet mesecev zapora, ki pa je Kovalenko (za zdaj) ni sprejel. Najprej bi rad pričal pred sodiščem, saj trdi, da so ga k begu pred policisti z grožnjo prisilili potniki v kombiju. Najnižja zagrožena kazen za prvo očitano dejanje je tri leta, za drugo pa eno leto zapora.

