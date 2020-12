FOTO: Voščila vrtčevskih otrok za prav vse stanovalce DSO Novo mesto

5.12.2020 | 09:50

Predaja vočščilnic DSO Novo mesto. (Foto: Vrtec Ciciban)

Novo mesto - V tem predprazničnem času, ki ga letos kroji korona, so v novomeškem Vrtcu Ciciban, ki pod svojim okriljem združuje osem enot s skupno 40 oddelki, pripravili posebno presenečenje za stanovalce Doma starejših občanov Novo mesto.

»V tem nenavadnem času smo želeli polepšati predpraznične dneve 'babicam in dedkom', ki doživljajo največjo stisko in družbeno izoliranost ter jim sporočiti, da smo jim za vse, kar so naredili hvaležni v imenu vseh generacij,« so poudarili v vrtcu.

Z otroci so izdelali preko 450 voščilnic in zraven pridali še risbice. »Voščilnice so izdelovali vsi otroci, ki so bili v tem tednu v vrtcu, nekateri so jih izdelali tudi več in starejši otroci so nekaj voščil celo lastnoročno zapisali, seveda ob pomoči vzgojiteljice in vzgojiteljev. V vsaki voščilnici je vložene veliko pozitivne energije za tiste, ki so jim namenjene,« je opisala ravnateljica Vrtca Ciciban Jožica Zec, ki jih je v imenu otrok in zaposlenih v vseh enotah včeraj dopoldne skupaj z najstarejšimi otroki iz vrtca Kekec in vzgojiteljicami predala direktorici DSO Novo mesto Mileni Dular. Jutri, na Miklavžev dan jih bo prejel sleherni varovanec doma starejših in njihov nasmeh bo tudi njim polepšal nepozaben december 2020.

Voščila so pripravljali z eno samo mislijo: »Ker vas že dolgo ni nihče objel, vam otroci pošiljajo en velik objem, da vam bo ogrel srce in razveselil dušo! Otroški objemi so zdravilni in pozdravili bodo tudi vas!« Otroci pa so stanovalcev namenili tudi nekaj napotkov. »Pazite se snega danes, pa ostanite noter in ostanite zdravi.« (Hana) ; »Pošiljamo objemčke!« (Kaja); »Imejte se radi!« (Bjoren)

»Iz Vrtca Ciciban Novo mesto vam sporočamo: Radi vas imamo in za nas ste pomembni!«, so še pridali otroci in vsi zaposleni.

M. Ž.; foto: Vrtec Ciciban

Galerija