V petek potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom (Novo mesto 52, Krško 37 ...) umrlo 47 bolnikov

5.12.2020 | 11:30

Ljubljana - V Sloveniji so v petek opravili 6344 testov in potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 25,7 odstotka, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1272 bolnikov, od teh 199 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 122 oseb, umrlo pa je 47 bolnikov s covidom-19 (v četrtek 61).

Delež pozitivnih testov je bil v petek nekoliko nižji kot dan prej, ko je znašal 26,3 odstotka. Prav tako je v petek bolnišnično zdravljenje potrebovalo manj oseb kot v četrtek, in sicer 12 manj. Dva bolnika več pa sta potrebovala oskrbo na intenzivnem oddelku.

Od danes naprej zbiranje skupnih podatkov o številu testiranih oseb po navodilu ministrstva za zdravje prevzema Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To je do sedaj na nacionalni ravni koordiniral Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

"Zbiranje podatkov bo še naprej potekalo na ustaljen način. Laboratoriji, ki opravljajo PCR preiskave, dnevno do 8. ure zjutraj NIJZ sporočijo agregirano število testiranih oseb s PCR na okužbo z novim koronavirusom, NIJZ pa poskrbi za nadaljnje obveščanje deležnikov po navodilu ministrstva za zdravje," so pojasnili na spletni strani NIJZ.

Okužbe v naših občinah

občina novi skupaj aktivni aktivni (%)

Novo mesto 52 1766 531 1,424

Krško 37 945 466 1,784

Sevnica 25 800 244 1,387

Brežice 14 655 204 0,844

Trebnje 17 677 215 1,652

Ivančna Gorica 10 620 147 0,871

Kočevje 4 519 108 0,688

Črnomelj 6 431 135 0,944

Šentjernej 12 333 112 1,565

Metlika 3 330 55 0,655

Ribnica 4 254 40 0,420

Žužemberk 4 177 53 1,140

Dolenjske Toplice 7 175 56 1,589

Straža 4 154 55 1,406

Velike Lašče 2 145 28 0,639

Šmarješke Toplice 139 54 1,588

Dobrepolje 1 135 24 0,625

Mirna 3 132 39 1,487

Mirna Peč 4 126 43 1,440

Mokronog - Trebelno 3 123 51 1,656

Semič 5 122 27 0,703

Šentrupert 3 117 50 1,679

Škocjan 3 108 46 1,382

Radeče 1 103 22 0,528

Sodražica 80 5 0,228

Kostanjevica na Krki 2 73 22 0,900

Bistrica ob Sotli 61 19 1,425

Loški Potok 37 12 0,663

Kostel 1 11 2 0,311

Osilnica 1 4 2 0,546

STA / B. B.