V petek potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom, umrlo 47 bolnikov s covidom-19

5.12.2020 | 11:30

Ljubljana - V Sloveniji so v petek opravili 6344 testov in potrdili 1636 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 25,7 odstotka, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1272 bolnikov, od teh 199 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 122 oseb, umrlo pa je 47 bolnikov s covidom-19 (v četrtek 61).

Delež pozitivnih testov je bil v petek nekoliko nižji kot dan prej, ko je znašal 26,3 odstotka. Prav tako je v petek bolnišnično zdravljenje potrebovalo manj oseb kot v četrtek, in sicer 12 manj. Dva bolnika več pa sta potrebovala oskrbo na intenzivnem oddelku.

Od danes naprej zbiranje skupnih podatkov o številu testiranih oseb po navodilu ministrstva za zdravje prevzema Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To je do sedaj na nacionalni ravni koordiniral Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

"Zbiranje podatkov bo še naprej potekalo na ustaljen način. Laboratoriji, ki opravljajo PCR preiskave, dnevno do 8. ure zjutraj NIJZ sporočijo agregirano število testiranih oseb s PCR na okužbo z novim koronavirusom, NIJZ pa poskrbi za nadaljnje obveščanje deležnikov po navodilu ministrstva za zdravje," so pojasnili na spletni strani NIJZ.

STA / B. B.