Nedeljska tekma pomembna za obe ekipi

5.12.2020 | 17:50

Foto: Aleš Fevžer

Novo mesto - Košarkarje Krke v nedeljo ob 19. uri čaka tekma 9. kroga lige ABA. V dvorani Leona Štuklja bodo gostili moštvo Kopra Primorske. Primorci v ABA ligi še nimajo zmage, krkaši pa so zmagali dvakrat, proti Zadru in Borcu, obakrat v gosteh. Moštvi se bosta v decembru pomerila še dvakrat v SKL.

Zdi se, da bo nedeljski obračun lepa priložnost, za prvi zmago Krke na domačem parketu v tej sezoni, a Primorcev ne gre podcenjevati, nenazadnje so proti drugouvrščeni Megi v prejšnjem krogu izgubili šele v podaljšku.

"Koper Primorska sicer res še nima nobene zmage, a so pokazali zelo kakovostno igro tako proti Crveni zvezdi kot proti Megi. Dobro so se kosali tudi z Mornarjem v gosteh, zato smo pred tekmo z njimi maksimalno previdni. Po reprezentančnem premoru nismo dobro začeli, zato imamo v nedeljo priložnost, da se odkupimo za to," je pred pomembno tekmo povedal trener Krke Vladimir Anzulović.

Luka Lapornik, kapetan Krke: "Gostimo ekipo Koper Primorske, ki je v dobrem ritmu, mi pa si želimo popraviti izredno slab vtis z zadnje tekme SKL s Šenčurjem. Pričakujemo lahko težko tekmo, saj obe ekipi potrebujeta to zmago."

Tekmo bo prenašala TV Arena Sport 1.

B. B.