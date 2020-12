Krka tudi z novim trenerjem izgubila

6.12.2020 | 08:00

Trener novomeške Krke Mirko Skoko v pogovoru s svojimi varovanci. (Foto: MRK Krka=

Rokometaši trebanjskega Trima so včeraj zabeležili deveto zmago v državnem prvenstvu. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Novo mesto, Trebnje, Ribnica - Rokometaši v prvi slovenski ligi so včeraj odigrali tekme 12. kroga. Trebanjci so se po porazu prejšnji teden proti Slovenjgradčanom vrnili na zmagovalno pot, saj so doma z 28:22 premagali Škofjeločane. Novi dve točki so vknjižili tudi Ribničani, ki so bili s 36:32 boljši do Slovana, medtem ko so Novomeščani pod vodstvom novega trenerja Mirka Skoka v dvorani Marof tesno z 21:22 izgubili proti Ljubljančanom. Junak tekme je bil Slavko Erak, ki je v zadnjih sekundah dosegel zmagoviti zadetek za goste.

Trimo Trebnje : Urbanscape Loka 28:22 (14:14)

Trimo Trebnje: Tomić, Rašo 5 (3), Višček 1, Didovič 1, Grojzdek, Dobovičnik 3, Hamidović 3 (1), Sarak 3, Kotar 2, Kamnikar, Potočnik 2, Udovič 1, Brana, Grbič 2, Cirar 4, Florjančič 1.

Urbanscape Loka: Jeseničnik, G. Dolenc, Gartner, A. Dolenc, Jamnik 10 (2), Juričan, Mali, Pipp 3, Bergant 1, Jesenko 5 (1), Čopić, Nikolić 3, Šilc, Jankovski.

Trebanjci so po prvem porazu v državnem prvenstvu pretekli konec tedna proti Slovenj Gradcu v 12. krogu prišli do devete zmage in se začasno znova zavihteli na drugo mesto. A ta je bila težko prigarana, saj so se Škofjeločani, ki na lestvici ostajajo deseti, predvsem v prvem polčasu dobro upirali favoriziranemu tekmecu.

Dvoboj so bolje odprli domači, ki so dvakrat vodili za dva zadetka (3:1, 4:2), nato pa so se gosti vrnili in večji del prvega polčasa vodili za gol ali dva. Nazadnje pri 13:11, a so varovanci Uroša Zormana strnili vrste in do izteka 30 minut izenačili na 14:14.

V drugem polčasu so domači nato stopili na plin tako v napadu kot v obrambi in hitro prišli do petih zadetkov prednosti (20:15), ko je bil natančen Gal Cirar. Do konca so domači nato zanesljivo zadržali prednost.

Riko Ribnica : Grosist Slovan 36:32 (16:16)

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 4, Horvat 1, Eskeričić 6, Žagar 1, Knavs 1, Ranisavljević 1, Miličević 4, Pucelj 4, M. Nosan, Setnikar 12 (3), Atanasov 2.

* LL Grosist Slovan: Gošić, Serdinšek-Ekart, Čemas 1, Tufegdžić 4 (1), Topolovec 4, Svečko 4, Lipovac 1, Žurga 1, Lešek, Martinović 4, Kotar 5 (3), Sanković 6, Turnšek 2.

Ribniški rokometaši so v dvoboju z Ljubljančani potrdili status favoritov in z zmago obdržali položaj v zgornji polovici prvenstvene razpredelnice. Za Slovana bi bili točki še kako pomembni v boju za obstanek in vsaj na začetku so bili Ljubljančani blizu uspehu.

Obe ekipi sta začeli v obrambi in po polovici polčasa so z 10:9 vodili Ljubljančani, čeprav so bili pred tem v rezultatski prednosti domači. Ljubljančani so ušli celo na +3 (14:11), a so varovanci Gregorja Cvijića vendarle našli recept za učinkovitejšo igro v napadu in do menjave strani izid poravnali.

Po izenačenem začetku drugega dela so Ribničani v 42. minuti po golu Kristjana Eskerčiča ušli na 24:21, v 45. po golu Uroša Miličevića pa na 27:23 in prvič resneje napovedali zmago. Prednosti si do konca niso več pustili vzeti. Rok Setnikar je za gostitelje dosegel kar 12 golov.

Krka : Ljubljana 21:22 (12:8)

* Krka: Pavlin, Bevec 5, Je. Avsec, Majstorović 1, Ja. Avsec 4, Nosan, Irman 1, Jakše 1, Klemenčič, Rašo, Batagelj 2, Brajer, Radović, Kukman 7 (3), Matko.

* Ljubljana: Grudnik, Lukman 4, Pangerc, Pintar 1, Zorn, Arih 1, Stopar 1, Žabjek, Šiško 4, Erak 5 (1), Brulec, Kolmančič 3, Leskovar, Tomšič 3 (2), Pikovnik.

V derbiju z dna razpredelnice lige NLB so rokometaši Ljubljane v dvorani Marof premagali Krko in vpisali drugo zmago v sezoni. Dveh točk so se veselili prvič po 26. septembru oziroma četrtem krogu, ko so prav tako v gosteh ugnali Koper. Krka ostaja na zadnjem mestu z vsega dvema točkama, ki ju je osvojila 19. septembra doma proti Dobovi.

Junak tekme je bil Slavko Erak, ki je v izdihljajih tekme dosegel zmagoviti zadetek za 22:21.

Krka je štartala s 5:0, tik pred polčasom pa je še vedno imela pet zadetkov prednosti. Gostje so se prebudili šele v drugi polovici drugega polčasa, ko so z delnim izidom 4:0 prvič na srečanju povedli (18:17). Ekipi sta se nato izmenjavali v vodstvu, več zbranosti in tudi kanček športne sreče pa so na koncu imeli gostje, ki so z desnega kota prišli do odločilnega zadetka in dveh točk.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 9 9 0 0 318:228 18

2. Gorenje Velenje 10 9 0 1 304:241 18

3. Trimo Trebnje 10 9 0 1 307:268 18

4. Slovenj Gradec 2011 10 7 0 3 281:269 14

5. Jeruzalem Ormož 9 6 0 3 281:273 12

6. Riko Ribnica 12 6 0 6 364:363 12

7. Maribor Branik 7 4 0 3 196:184 8

8. Koper 7 3 0 4 181:195 6

9. Dobova 10 3 0 7 262:288 6

10. Urbanscape Loka 7 2 0 5 177:193 6

11. Ljubljana 10 2 1 7 251:286 5

12. Grosist Slovan 11 2 0 9 290:323 4

13. Butan plin Izola 9 1 1 7 222:288 3

14. Krka 9 1 0 8 224:259 2

R. N./STA