Tokrat Kanalce niso uspeli presenetiti

6.12.2020 | 09:00

Foto: MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji Krke ostajajo pri le eni zmagi v tej sezoni. Sredi oktobra so doma premagali ekipo Salonit Anhovo, s katero so se včeraj znova pomerili. A tokrat so na gostovanju morali priznati premoč odbojkarjem iz Kanala ob Soči, ki so bili boljši s 3:0 (22, 24, 20). Novomeščane že jutri čaka nova tekma, doma bodo gostili drugouvrščeni Maribor.

V prvem nizu sta bili ekipi izenačeni do petnajste točke, nato pa so Primorci z uspešnim blokom ušli za tri točke, ki so jih obdržali do konca. Novomeščani so v drugem nizu zaigrali bolje in vodili že z 21:15 ter 23:19, a Kanalcem je uspel preobrat. Novomeščani se kljub zaostanku z 0:2 v nizih v nadaljevanju srečanja niso predali in se trudili, da bi izid znižali, a Primorci so bili tokrat boljši.

Nejc Rojc, trener Krke: »Kljub temu, da je rezultat na strani domačinov, smo lahko zadovoljni, saj smo pokazali bistveno več kot na zadnjih tekmah. Naši fantje so pokazali, da lahko odigrajo dobro tekmo.«

Izidi 13. kroga 1. DOL:

Merkur Maribor : Hoče 3:1 (17, -20, 15, 22)

Hiša na kolesih Triglav : Panvita Pomgrad 3:0 (22, 20, 22)

Calcit Volley : ACH Volley 0:3 (-25, -21, -25)

Salonit Anhovo : Krka 3:0 (22, 24, 20)

Krka: Hafner 3, U. Štefanič, Erpič 6, Borin, M. Štefanič, Travnik 12, Kožar, Pulko 9, Lindič 4, Jaklič, Renko, Koncilja 4, Drobnič 6.

Lestvica:

1. ACH Volley 11 10 1 31:7 30

2. Merkur Maribor 10 8 2 27:10 25

3. Calcit Volley 10 8 2 25:15 21

4. Salonit Anhovo 11 6 5 22:19 18

5. Hoče 11 3 8 16:24 10

6. Hiša na kolesih Triglav 10 3 7 14:22 10

7. Panvita Pomgrad 11 3 8 13:26 10

8. Krka 10 1 9 4:29 2

R. N.