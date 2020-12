V Posavju nova projekta za pogostejše prehranjevanje z ribami

6.12.2020 | 10:00

Foto: arhiv DL

Krško, Sevnica - V Posavju se po nekaj že izvedenih projektih za okrepitev prehranjevanja z ribami in območnega ribogojstva obetata dodatna tovrstna podviga. Gre za partnerski projekt Občine Krško Ujemi ribo in doživi energijo Save ter partnerski projekt sevniške občine Z ribami do zdravja. Obeh se bodo lotili z evropsko denarno podporo.

Po podatkih krške Regionalne razvojne agencije Posavje, vodilnega partnerja območne lokalne akcijske skupine, bo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo vsakemu projektu namenil nekaj manj kot 170.000 evrov. Projekta je sicer pred tednom potrdila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

V okviru projekta Ujemi ribo in doživi energijo Save ali krajše Doživi energijo Save nameravajo razviti nov turistični izdelek, usposobili bodo ribiške vodnike, pripravili doživetje z ribičem na reki Savi in zakoličili novo kolesarsko pot z energetskimi točkami.

Na Savi bodo pripravili delavnice na temo lova krapov, revitalizirano degradirano območje ob Savi bodo preuredili v postajališče za avtodome, na brežiški in krški tržnici pa bodo postavili t. i. ribomata z ribjimi fileji, čevapčiči in namazi iz mesa lokalno vzrejenega afriškega soma Ribogojstva Colarič iz Kostanjevice na Krki.

Ob krški občini so partnerji tega projekta še omenjeno Ribogojstvo Colarič, Ribiška družino Brestanica-Krško in podjetje Agro Posavje.

V okviru drugega projekta Z ribami do zdravja ali tudi Ribe in okolje bodo prenovili podstrešnico oz. mansardo planinskega Tončkovega doma na Lisci, uredili tamkajšnji razstavni in družabni prostor ter tam pripravili z ribjo prehrano povezane kulinarične delavnice in animacije za skupine varstveno-delovnega centra in društva Ozara ter posavske šolarje.

S pomočjo igre bodo otrokom predstavili tudi vodne ekosisteme in rabo odpadnih surovin. Ribogojstvo Akval bo zaposlilo dodatnega delavca in nabavilo opremo, ki bo bistveno avtomatizirala delo te ribogojnice in zmanjšala njen okoljski vpliv.

Pri tem projektu so partnerji sevniške občine omenjeno Ribogojstvo Akval iz Blance, sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter športno-kulturno društvo Mini kraljestvo iz Razborja, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje.

STA