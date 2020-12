Letalska flota pri hotelu Dolenjc

6.12.2020 | 12:30

Lastnik hotela Dolenjc Franc Rifelj pred drugim letalom Bombardier CRJ900, ki ga bodo uredili za zabavo otrok.

Franc Rifelj

Prvo potniško letalo pred hotelom, kjer so uredili apartma.

Novo mesto - Že nekaj časa mnogi opažajo pred Hotelom Dolenjc, ki stoji na atraktivni lokaciji nad mestom, v bližini avtocestnega odcepa Novo mesto- zahod, veliko potniško letalo, ki buri domišljijo. Pred kratkim pa je drugo, še veliko večje letalo, našlo svoje mesto za hotelom.

Kaj pomeni ta letalska flota, kakšne načrte ima z njo lastnik hotela Franc Rifelj? Kot pove, gre za dodatno ponudbo in atrakcijo, ki bo gotovo privabila mnoge goste.

Že prvo potniško letalo - gre za letalo Antonov, zasnovano v Sovjetski zvezi v osemdesetih letih 20. stoletja, Rifelj pa ga je pred dvema letoma kupil od privatnega lastnika z gorenjskega konca - je burilo domišljijo. Mnogi so ga prihajali ogledovat in se slikat pred njim, zlasti družine z otroki. Kot pove Rifelj, so v njem uredili večji apartma, v katerem bo mogoče tudi prespati.

Drugo letalo je Bombardier CRJ900 kanadskega proizvajalca, kupili so ga od nekega privatnega ameriškega lastnika iz Miamija in je še pred dvema mesecema letelo po vsem svetu. 35 metrov dolgo letalo je staro okrog 24 let in odsluženo. A zdaj, ko ga je kupil Rifelj, ne bo šlo v razrez in odpad, kot se to običajno zgodi, ampak bo dobilo novo namembnost - za otroke. Prevoz, ki je bil neverjeten podvig, je uspel novomeškemu prevozniku Tonetu Struni.

Besedilo in foto: L. Markelj

