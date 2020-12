Trebnje krasijo lesene jaslice v naravni velikosti

6.12.2020 | 11:00

Trebnje - Park pred knjižnico Pavla Golie Trebnje krasijo lesene jaslice v naravni velikosti, ki jih je prejšnjo nedeljo blagoslovil diakon in bodoči novomašnik Jakob Piletič. »Ideja o lokaciji za postavitev jaslic se je rodila že ob načrtovanju parka skulptur likovnih samorastnikov, kjer se je oder, ki je del novega parka, sam po sebi nakazoval kot čudovit prostor v osrčju mesta za postavitev jaslic,« pravi predsednik Krajevne skupnosti Trebnje Dejan Smuk.

Za izdelavo jaslic iz hrasta so se obrnili na Vlada Cencla, dolenjskega rojaka iz Šentvida pri Stični, ki živi v okolici Velenja. Prvi stik je bil vzpostavljeni že lani, saj izdelava takšnih jaslic vzame veliko časa. Da so bile izdelane do prve adventne nedelje, so jih naročili že na začetku leta. Zaradi letošnjih ukrepov občanov niso vabili na blagoslov. Vseeno so si prireditev, ki jo je popestril Kvartet Strmole, ljudje lahko ogledali, saj so jo prenašali na Facebookovem profilu krajevne skupnosti.

Jaslice bodo vsako leto stale od prve adventne nedelje do svetih treh kraljev in jih bodo postopoma dopolnjevali z novimi skulpturami. »Letos smo postavili sveto družino, pastirja in tri ovčke. Drugo leto nameravamo dodati še kravico, oslička in svete tri kralje,« dodaja Smuk.

Kdor si jih je že ogledal, je verjetno opazil, da v jaslih ni Jezusa. Kot pravi predsednik KS Trebnje, ga bodo tja položili na božič. Takrat načrtujejo tudi koncert božične glasbe s Kvartetom Strmole, a vprašanje je, ali bodo ukrepi dopuščali njegovo izvedbo.

R. N.