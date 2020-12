Pri spravilu lesa si je poškodoval nogo

6.12.2020 | 18:15

Foto: arhiv DL

Ob 12.36 si je na Dobrovi, občina Krško, občan pri spravilu lesa poškodoval nogo. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zagorel adventni venec

V sporočilu za javnost so še zapisali, da je ob 15.uri na Mostecu, občina Brežice, zagorel adventni venec v stanovanjskem objektu. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili policisti, gasilci PGD Mostec in Mihalovec pa so pregledali in prezračili prostore. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli osebo, ki se je nadihala dima in jo prepeljali v UC Brežice.

R. N.