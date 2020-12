Kje danes ne bo elektrike?

7.12.2020 | 07:30

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto v zadnjih 12 urah niso obravnavali Izrednih dogodkov na področju zaščite in reševanja. Za nujno medicinsko pomoč so posredovali dvanajst klicev.

V minulem tednu so dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice na območju Posavja zabeležili deset izrednih dogodkov, od tega po štiri v občinah Krško in Brežice, po enega pa v občinah Sevnica in Kostanjevica na Krki. Med tem pa so samo v zadnjih 12 urah posredovali pet pozivov za nujno medicinsko pomoč.

Kako bo z elektro oskrbo?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča odjemalcem, da bo danes od 14:30 do 15.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA2, od 14.30 do 15.ure pa za tiste, ki so oskrbovani iz TP KRKA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo prekinjena dobava elektrike danes od 14.30 do 15.30 za odjemalce, ki so oskrbovani iz TP VRHTREBNJE in TP ČEMŠE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavili

Zapora ceste v Brežicah



Občina Brežice sporoča, da bo od danes do 22.decembra veljala popolna zapora lokalne ceste Bukošek-Cundrovec - od stacionaže 0 m do 400 m in lokalne ceste Bukošek-Bukošek - od stacionaže 600 m do 740 m. Razlog zapore je obnove cestnih odsekov.

