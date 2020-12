AVDIO: Pomembna zmaga Krke

S tekme Krka - Koper Primorska (Foto: KK Krka)

Košarkarji Krke so v tekmi 9. kroga Lige ABA doma premagali Koper Primorsko s 74:57 (18:19, 15:9, 19:10, 22:19).

Krkaši so začeli v peterki Rok Stipčević, Jan Rebec, Rod Camphor, Jure Škifić in Vasilije Vučetić. V prvih treh minutah sta obe moštvi zadeli le po enkrat za dve točki, po boljši igri v obrambi pa so gostje s šestimi zaporednimi točkami ob koncu 7. minute prišli do vodstva s 15:9. Krkaši so se nato prebudili in do konca četrtine prišli na točko zaostanka 18:19. V drugi četrtini je najprej Vrabac s prostim metom izenačil na 19, po štirih zaporednih točkah Kastratija za 19:23 pa je Krkin trener Vladimir Anzulović sredi 14. minute vzel prvo minuto odmora. Po njej so Krkaši dosegli sedem zaporednih točk in po trojki Camphorja ob koncu 15. minute prvič povedli 26:23, do polčasa pa si zaradi nekaterih napak v napadu niso uspeli priboriti več kot pet točk prednosti 33:8.

Drugi polčas je s trojko za goste odprl Kastrati, Krkaši pa so zadeli šele preko Adina Vrabca po kar treh minutah. Zaradi neučinkovitega napada se nikakor niso uspeli odlepiti od gostov. To jim je uspelo šele sredi 27. minute, ko so po trojki Stipčevića povedli za sedem točk 43:36, po košu Luke Lapornika v naslednjem napadu pa je pri 45:36 na začetku 28. minute minuto odmora vzela gostujoča klop. Ta jim ni preveč pomagala, saj so po njej zadeli le enkrat, Krka pa je dosegla sedem točk in po 30. minutah vodila z 52:38. V zadnji četrtini so gostje z agresivno obrambo poskusili nadoknaditi zaostanek. Po trojki Hrabarja so na začetku 35. minute zaostajali le še za osem točk 54:46. Krkaši so nato vnovič prišli do dvomestne prednosti in tekmo mirno pripeljali do konca.

Trener Krke Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: „Čestitke mojim fantom in moštvu Primorske za dobro borbo. Sami smo si za cilj postavili, da to tekmo moramo dobiti in take tekme je vedno težko igrati. Še posebej, ker smo imeli slabo stanje glede izostankov in treningov. Naše moštvo brez treningov ne more igrati na visoki ravni. Reprezentančni premor nam ni bil v prid, zato sem res vesel te zmage. Naša igra pa bo z večjo količino treningov zagotovo boljša.“

Trener Kopra Primorske Andrej Žakelj: „Čestitke Krki za zasluženo zmago. Na koncu se je poznala širina njihove ekipe, daljša klop in energija, ki so jo vložili. Mi smo začeli tekmo tako kot smo se dogovorili, dokaj agresivno, ampak pozna se nam, da imamo samo dva visoka igralca, tako pa je zelo težko igrati, saj se je bilo treba prilagajati. Fantje so bili zbrani, dokler so imeli moč, nato pa so začeli delati napake. Naše napake, slabši skok in izgubljene žoge so nas stale poraza. Gre za malenkosti, ki pa na koncu delajo razliko. Vesel sem, da se nismo predali do konca in da so nekateri mladi igralci dobili priložnost, da okusijo ABA ligo.“

Krka ima v ABA ligi tri zmage in šest porazov, v prihodnjem krogu pa bo že ta petek gostovala pri Splitu. Še prej pa jo že jutri čaka domača tekma SKL s Triglavom.

Liga ABA, 9. krog, 6.12.

Krka – Koper Primorska 74:57 (18:19, 15:9, 19:10, 22:19)

Krka: Stergar, Jančar Jarc, Camphor 15 (2 as), Stipčević 14 (5 sk, 3 as), Barič 9 (8 as, 2 sk), Kosi 2 (3 sk), Škifić 11 (4 sk, 2 as), Škedelj 1 (3 sk), Lapornik 8 (2 sk), Rebec 8 (4 sk), Vučetić.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Rod Camphor 15,

Največ skokov: Rok Stipčević 5

Največ asistenc: Nejc Barič 8

Največ pridobljenih žog: Jure Škifić 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Rok Stipčević 18

