Pijan z 2,7 promila povzročil nesrečo

7.12.2020 | 09:45

Na Šegovi ulici v Novem mestu so novomeški policisti v soboto zvečer obravnavali prometno nesrečo z udeležbo dveh osebnih vozil. Povzročil jo je 41-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 18-letni voznik. Lažje poškodovanega 18-letnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so povzročitelju zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,28 miligrama alkohola, oziroma po starem 2,7 promila. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zdaj pa ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, je v današnjem poročilu zapisal predstavnica za stike z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Vozil pijan in brez vozniške

Na območju Laz so policisti Dolenjskih Toplic med sobotno kontrolo prometna ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes. Med postopkom so ugotovili, da 45-letni voznik iz Novega mesta ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,51 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil brez ustrezne opreme. Zasegli so mu avtomobil, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in neupoštevanja omejitve gibanja med občinami izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izsledili pobeglega povzročitelja nesreča

Brežiški policisti so v soboto obravnavali prometno nesrečo v Dobovi, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v prometno signalizacijo in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Kolesaril krepko okajen

V Straži pri Raki so krški policisti zaradi nezanesljive vožnje v soboto ustavili kolesarja in mu zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus. 55-letni kolesar je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola, zato so mu izdali plačilni nalog.

Ukradel štiri Stihlove žage

V Dobrniču je nekdo v noči na soboto vlomil skozir vrata v prostore prodajalne in odnesel štiri motorne žage znamke Stihl. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Pridržali razgrajača, ki je udaril partnerko

V naselju v okolici Otočca so novomeški policisti včeraj obravnavali moškega, ki je kršil javni red in mir. Po zbranih obvestilih so ugotovili, da je 26-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, s kričanjem vznemirjal prebivalce naselja in udaril partnerko. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Na območju Čateža ob Savi so brežiški policisti med varovanjem državne meje ustavili osebni avtomobil Kia ceed, finskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 53-letni moški iz Finske v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 53-letnemu tihotapcu ljudi so odvzeli prostost in ga pridržali, zasegli so mu tudi avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso končani.

Tujce vrnili na Hrvaško

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo v soboto pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pri pregledu tovornega vozila odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu turških registrskih oznak so odkrili še dva državljana Afganistana in na podvozju tovornega vozila srbskih registrskih oznak državljana Maroka. Tujce, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Dobovski policisti pa so med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Madžarske, na podestu enega izmed vagonov našli dva državljana Pakistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Po zaključenem postopku so ju predali hrvaškim policistom.

Prijeli še 11 tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo

Na območju Prilip so policisti Policijske uprave Novo mesto med varovanjem državne meje izsledili in prijeli še osem državljanov Egipta, na območju Črnomlja pa tri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policiste klicali 380-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v tem vikendu od petka do danes posredovali v 94 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 380 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 16 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in enega kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, je v policijskem poročilu še zapisala Drenikova.

