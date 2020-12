AVDIO: Investicijsko vzdrževanje je zaključeno, prihodnje leto aktivnosti

7.12.2020 | 10:30

Hiša MUS Mokronog (Foto: M.Pekolj)

Mokronog - Občina Mokronog-Trebelno je v sklopu projekta Medgeneracijsko ustvarjalno središče Mokronog zaključila investicijsko-vzdrževalna dela in tako postavila temelje za izvedbo načrtovanih aktivnosti v prihodnjem letu.

V sklopu prve faze projekta je namreč občina vodila investicijsko vzdrževanje hiše Društva upokojencev Mokronog, med katero je poskrbela za energetsko sanacijo objekta, ki je vključevala dodatno izolacijo in novo fasado, novo stavbno pohištvo – tako zunanje kot notranje in vgradnjo nove peči, obnovo elektro in strojnih instalacij, na novo uredila in opremila kuhinjo, ki je pripravljena za delavnice v drugi fazi projekta, uredila sanitarije v pritličju in dva večnamenska prostora za izvedbo delavnic, izobraževanj in medgeneracijskih srečevanj. Vrednost vseh del je bila nekaj več kot 109 tisoč evrov, pri čemer bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeval dobrih 72 tisoč evrov, ostalo pa bo zagotovila občina. Nekdanja hiša upokojencev tako postaja Hiša medgeneracijskega ustvarjalnega središča Mokronog.

»Projekt poteka po začrtani časovnici. Občina je s prvo fazo zagotovila ustrezno urejene prostore v Hiši medgeneracijskega ustvarjalnega središča v Mokronogu. Verjamemo, da bo to postal prostor medgeneracijskega sodelovanja, druženja in prenosa znanj. Hkrati pa želimo z inovativnimi pristopi k izkoriščanju prostega časa spodbuditi ljudi k medsebojni soodgovornosti za skupno okolje,« je povedala direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj.

Skupna vrednost projekta je dobrih 122 tisoč evrov, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa bo za štiri aktivnosti v drugi fazi projekta, ki jih bodo partnerji v projektu – ti so Osnovna šola Mokronog, Društvo upokojencev Mokronog in Okrepčevalnica Trebelanček Davida Piškurja - izvedli predvidoma do novembra prihodnje leto, prispeval še nekaj manj kot šest tisoč evrov.

P.K.L.

