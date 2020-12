V Velikem Podlogu pri Krškem bodo gradili novo podružnično šolo in otroški vrtec

7.12.2020 | 11:20

Župan občine Krško Miran Stanko (Foto: arhiv DL)

Krško - Krški župan Miran Stanko in predsednik uprave krške družbe Kostak Miljenko Muha sta nedavno podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo nove leskovške podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu. Naložba bo občinski proračun stala nekaj več kot tri milijone evrov. Graditi naj bi začeli prihodnje leto. Po napovedi krške občine naj bi šolo in vrtec v novo zgradbo preselili leta 2022, poroča STA.

Novo stavbo podružnične šole in vrtca bodo zgradili v bližini zdajšnje šole v Velikem Podlogu. Z nekaj manj kot 1400 kvadratnimi metri uporabne notranje površine pa bodo dobili bistveno več prostora in s tem rešili perečo prostorsko stisko.

Nove igralne in učne površine bodo tudi ustrezale zakonodajnim in drugim sodobnim zahtevam za otroške vrtce in osnovne šole, so dodali.

Za novi vrtec so sicer predvideli tri enote oz. igralnice, dve za nižjo starostno skupino od enega do treh let in eno za starostno skupino od treh do šestih let. V novi podružnični šoli so predvideli štiri razrede oz. učilnice.

Podružnično šolo Osnovne šole Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu zadnje šolsko leto v prvih štirih razredih obiskuje 62 učencev, v otroškem vrtcu z enotama Peter Pan in Lumpki pa imajo vpisanih 52 otrok.

Občina Krško je sicer v krajevni skupnosti Veliki Podlog zadnja leta uredila krožišče na cestnem odseku Krško-Križaj, izvedla komasacije in agromelioracije, po končanju urejanja komunalne infrastrukture v vaseh Jelše in Gorica pa letos nadaljujejo ureditev komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu. Tam urejajo tudi prostore krajevne skupnosti, so še sporočili s krške občine.

R.M./STA