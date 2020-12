Včeraj okuženih 27 odstotkov testiranih in 52 kovidnih smrti. Kako je v naši regiji? Številke novo okuženih...

7.12.2020 | 11:40

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ljubljana/NM/Brežice - V Sloveniji so včeraj opravili 1.751 testov in potrdili 480 novih okužb s covidom-19, kar je dobrih 27 odstotkov. Umrlo je še 52 koronavirusnih bolnikov, tako da je vseh žrtev virusa doslej že 1.796. Tokrat je bilo v bolnišnicah 38 žrtev, v domovih za ostarele po vsej državi pa 14. Danes se v bolnišnicah po vsej državi zdravi 1.301 kovidni bolnik, od teh je na intenzivnih oddelkih 196 bolnikov, 134 pa jih diha s pomočjo respiratorja. 45 so jih danes odpustili v domačo oskrbo.

Doslej se je s covidom-19 v Sloveniji okužilo 86.285 ljudi, trenutno aktivno okuženih je še 20.490 prebivalcev Slovenije.

Kako je v naši regiji?

V Splošni bolnišnici Novo mesto zdravijo 92 kovidnih bolnikov, od teh je 12 na intenzivnem oddelku, 10 pa jih diha s pomočjo respiratorja. 10 od vseh hopitaliziranih so sprejeli danes, 7 pa so jih odpustili v domačo oskrbo.

V Splošni bolnišnici Brežice trenutno zdravijo 42 okuženih s covidom-19, od teh so dva sprejeli danes, 2 pa sta na intenzivnem oddelku. Žal, je danes umrl tudi eden od okuženih.

Dodano ob 15.uri:

Novi primeri okužb s covidom-19 na dan, 06.12.2020:

Bistrica ob Sotli 00

Brežice 00

Črnomelj 00

Dobrepolje 00

Dolenjske Toplice 00

Ivančna Gorica 13

Kočevje 04

Kostanjevica na Krki 00

Kostel 00

Krško 15

Loški Potok 00

Metlika 00

Mirna 00

Mirna Peč 01

Mokronog-Trebelno 00

Novo mesto 09

Osilnica 00

Radeče 04

Ribnica 00

Semič 00

Sevnica 16

Sodražica 00

Straža 02

Šentjernej 01

Šentrupert 01

Škocjan 00

Šmarješke Toplice 00

Trebnje 04

Velike Lašče 01

Žužemberk 00





R.M.