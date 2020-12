V DSO Novo mesto precej manj okužb. Vrata za obiskovalce odprli v beli coni.

7.12.2020 | 13:00

V petek so stanovalce obiskali tudi otroci vrtca Kekec. Zanje so ustvarili voščilnice in plakate z lepimi mislimi. (Foto: DSO Novo mesto)

Otroci vedno prinesejo srčnost, veselje in upanje na boljši jutri. (Foto: DSO Novo mesto)

Novo mesto - Iz Doma starejših občanov Novo mesto prihajajo razveseljive novice. Prejšnji teden so namreč že v pretežnem delu doma uspeli vzpostavili bele cone. Trenutno je v domu še 58 stanovalcev z aktivno okužbo na covid-19 in ti so še vedno v rdeči coni. Tudi pri zaposlenih se je odsotnost zaradi potrjene okužbe z novim korona virusom ali karantene znižala na 15 sodelavcev, so zapisali na spletni strani doma.

Ob tej novici se vodstvo doma zahvaljuje vsem prostovoljcem za njihovo prisotnost, delo in dobro voljo, ki so jo delili s stanovalci in ekipo doma. V kuhinjski ekipi še naprej pomagata dve prostovoljki, med tem ko so se od ostalih, ki so pomagali na oddelku, poslovili. Kot so zapisali na domski spletni strani, so prostovoljci opravili veliko delo. Hvaležni so jim predvsem za vzpostavljanje video klicev med stanovalci in njihovimi svojci, česar zaposleni v razmerah kot so vladale v domu, ne bi zmogli sami.

Čez vikend so odprli vrata za obiskovalce stanovalcev v beli coni in v domu je spet zavladalo veselje. Obiskovalci so sicer prihajali ob vnaprejšnjem dogovoru s socialnima delavkama v domu, obiski pa so bili skladni s priporočili NIJZ in ob spoštovanju vseh potrebnih zaščitnih ukrepov.

R.M.