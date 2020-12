ŽKK Krka: Ponosni partner mednarodnega evropskega projekta

7.12.2020 | 13:15

Novo mesto - Ženski košarkarski klub se je uspešno prijavil na razpis mednarodnega evropskega projekta, ki bo sofinanciran s strani športnega programa Erasmus +., ki deluje pod okriljem Evropske unije. V projektu poleg ŽKK Krka, sodelujeta še ekipi KK Dubrava iz Zagreba in Vita Basket iz Italije. Projekt, ki bo predvidoma trajal 18 mesecev in bo končan konec junija 2022, je odobrila Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) v Bruslju.

Splošni cilj celotnega projekta je spodbujati enake možnosti za ženske v košarki, ozaveščanje ženske košarke v projektnih državah, o pomembnosti vključitve več trenerk in sodnic v košarko ter krepitev zmogljivosti ženskih košarkarskih klubov in upravnega osebja v košarkarskih klubih. Poseben cilj projekta »Spodbujanje žensk v košarki« je namreč krepitev zmogljivosti žensk v košarki, z delavnicami izmenjave najboljših praks. Na ta način želijo povečali zmogljivost športnih administratork, da bodo lahko pridobivale nova znanja in vodstvene veščine, motivirati ženske, da postanejo trenerke v košarkarskih klubih, spodbujati nekdanje košarkarice, da postanejo košarkarske sodnice in povečali prepoznavnost ženskih košarkarskih klubov, da bi pritegnili več deklet v šport.

Šport vključuje dve različni perspektivi, ki se vse bolj upoštevata na ravni EU: profesionalni šport in šport kot dejavnost za prosti čas. V obeh primerih šport predstavlja velik in hitro rastoč gospodarski sektor ter pomembno prispeva k rasti in dodatnim delovnim mestom. Šport spodbuja socialno interakcijo, ki je pomembna tako za mlade kot za stare, ženske in moške, ter spodbuja fizično in duševno zdravje. Prav tako lahko spodbuja izobraževanje, komunikacijo, pogajalske spretnosti in vodenje, kar je bistvenega pomena za krepitev vloge žensk.

Spodbujanje enakosti v športu je eden ključnih ciljev Sveta Evrope od samega začetka izvajanja programa na področju športa, ki se pogosto šteje za področje razširjenosti "moških" vrednot.

V okviru projekta bodo tako prispevali k izboljšanju prepoznavnosti in statusa ženske košarke, okrepitvi mladinske ženske košarke ter na splošno izboljšanje položaja žensk, ki se ukvarjajo s košarko, so v novomeškem klubu zapisali v sporočilu za javnost. Ženski košarskarski klub Krka namreč v projekt vstopa z zagnanostjo in motiviranostjo, da bi tako pripomogel k večji prepoznavnosti ženske košarke na vseh ravneh delovanja.

R.M.