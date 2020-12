Dobrodelna košarica Rotaracta in Leo kluba

7.12.2020 | 13:40

Leta 2013 sta Rotaract in Leo klub Novo mesto s pomočjo donatorjev polnila v Mercatorjevih trgovinah. Tokrat bo to v nakupovalnih centrih Planet Tuš in Qlandia. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Rotaract klub Novo mesto in Dobrodelni Leo klub Novo mesto vnovič organizirata skupno akcijo Dobrodelna košarica, ki bo potekala prihodnji teden od 14. do 19. decembra v nakupovalnih centrih Planet Tuš in Qlandia.

Dobrodelno košarico sta oba kluba prvič organizirala skupaj že decembra 2012 in takrat se je izkazala za zelo uspešno in vredno ponovitve. Zdaj je akcija postala že tradicionalna in je znana tudi med občani, ki vsako leto pridno polnijo nakupovalne vozičke v dobrodelni akciji.

»Ker se ob koncu leta obdarujemo pogosteje kot običajno, je naša naloga, ki jo jemljemo kot poslanstvo, da občutek čarobnosti obdarovanja začutijo vsi v naši okolici. Želimo si, da bi z našo akcijo vsaj malo čarobnosti praznikov začutili prav vsi v našem lokalnem okolju, tudi tisti, ki so socialno šibkejši. To je letos v luči aktualnih razmer še posebej pomembno, saj sta se zaradi epidemije poglobili tako materialna kot tudi socialna stiska marsikatere družine in posameznika,« so zapisali v skupni izjavi za javnost.

Tako Rotaract klub kot Leo klub se zavedata, da socialne stiske ljudi ni moč rešiti z eno Dobrodelno košarico, lahko pa prejemnikom zagotovo prižgemo lučko upanja.

S poklonom darov in obiskom so člani omenjenih novomeških dobrodelnih klubov do zdaj že mnogim obdarovancem prinesli novo moč, upanje in vero v izboljšanje. Z nekaterimi so postali tudi tesni prijatelji. »Vsekakor pa brez vseh – tako medijev kot javnosti – svojega poslanstva ne bi mogli uresničevati. Zato vas vabimo, da naše nakupovalne vozičke v tednu od 14. do 19. decembra poiščete v enem izmed nakupovalnih centrov in pomagate pri polnjenju Dobrodelne košarice. Člani obeh klubov bomo vestno zbirali vaše materialne prispevke ob izhodih iz živilskih trgovin v obliki trajnostnih živil in higienskih pripomočkov, ki jih naši obdarovanci potrebujejo. Tudi tokrat bomo pakete izročili večjemu številu obdarovancev – tako posameznikom kot družinam iz lokalnega okolja, ki jih pesti huda finančna stiska,« so še zapisali v izjavi za javnost.

R.M.