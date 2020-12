Kako do dvojne subvencije pri nakupu toplotne črpalke

7.12.2020 | 14:50

Toplotne črpalke za varčno ogrevanje

Toplotna črpalka je sodoben način ogrevanja bivalnih prostorov, ki je dovršena s kakovostno tehnologijo in večnamensko uporabo, saj poleg ogrevanja prostorov omogoča še ogrevanje sanitarne vode. Hkrati pa je to eden najbolj ekoloških načinov ogrevanja za udobno bivanje in privarčevanje ter skrb za okolje.

Do 4.200 € subvencije za toplotno črpalko

Ker zanimanje in povpraševanje na področju toplotnih črpalk konstantno narašča in hkrati tudi zavedanje pomembnosti ohranjanja čistega okolja, so se pri podjetju Svet Klime odločili za posebno akcijo v mesecu decembru. Ponudba vsebuje možnost dvojne subvencije pri nakupu toplotnih črpalk - združena subvencija Eko Sklada (do 3.200 €) in subvencija, ki jo ponuja podjetje Svet klime (do 1.000 €). Kar skupaj znaša kar do 4.200 € možnosti subvencije za toplotno črpalko. Hkrati pa je v ponudbi zajeta tudi brezplačno svetovanje in montaža s strani strokovnjakov z večletnimi izkušnjami.

Namen Eko sklad subvencije

Omenjeni Eko sklad je zelo znan slovenski okoljski javni sklad, ki govori o nepovratnih sredstvih t.i. Ekosklada. Vse toplotne črpalke proizvajalceva Daikin, Mitsubishi Electric in LG so na seznamu Ekosklada po ustreznosti, zato ni potrebno prilagati dokazil o zahtevanih standardih. Tako je torej možnost, da pridobite možno subvencijo in s tem nekoliko zmanjšate investicijo v sistem ogrevanja. Toplotne črpalke morajo razpolagati z vsemi potrebnimi certifikati in ustrezati izbranim standardom. Toplotna črpalka za katero se pridobiva subvencija mora ustrezati merilom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013.

Plačilo na obroke

Nudijo vam plačilo na obroke od 37 do 60 mesecev v znesku do 14.000€ brez pologa. Odobritev obročnega plačevanja je omogočeno vsaki fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

•da je oseba zaposlena v Sloveniji (stalna zaposlitev), upokojenec ali prejemnik rente

•starost med 18 in 80 let

•slovensko državljanstvo, stalno prebivališče v Sloveniji in slovenski TRR

•priliv v višini 714,84€ (upošteva se tudi prevoz na delo in malica), mora ostati na računu po plačilu obveznosti

•mesečni obroki se odplačujejo s trajnikom, vsakega 18. v mesecu.

V zadnjem času so med kupci najbolj priljubljene in prodajane toplotne črpalke znamke Toplotne črpalke Mitsubishi Electric, toplotne črpalke Daikin in toplotne črpalke LG.

Priljubljenost zagovarjajo s svojo učinkovitostjo, zanesljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Poleg naštetega pa je njihova prednost tudi v tem, da delujejo tiho in varčno. Tovrstne toplotne črpalke so na trgu stalnica kakovosti, saj se modeli ves čas nadgrajujejo in se tako lahko prilagajajo željam in potrebam njihovim uporabnikov. S temi lastnostmi so te toplotne črpalke res prava izbira, če želite udobno bivanje in hkrati privarčevati ter poskrbeti za okolje.

