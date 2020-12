V nesreči zbil pešca

Na Prešernovi ulici v Krškem je osebno vozilo včeraj ob 17.46 zbilo pešca. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovani osebi in pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice.

Na Dalmatinovi ulici v Krškem sta včeraj malo pred 9.uro dopoldne trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in odstranili vozili s cestišča. Poškodovanih v nesreči ni bilo. Cestišče so počistili delavci cestnega podjetja CGP Krško.

Na Smrečnikovi ulici v Novem mestu je včeraj malo po 14.uri osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo v jarku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, vozilo z vitlom potegnili in postavili na cestišče ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Gorele saje in zapuščeno skladišče

V naselju Verdun v občini Novo mesto so včeraj malo pred 15.uro zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so nadzorovali izgorevanje saj, očistili žerjavico in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Lastniku so odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

V Ulici Pod gozdom v Črnomlju je včeraj ob 17.18 uri zagorel zapuščen skladiščni objekt. Gasilci PGD Črnomelj so ob prihodu ugotovili, da je do požara prišlo zaradi nenadzorovanega kurjenja lesenih delov ostrešja. Gasilci so ogenj pogasili. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Podrto drevo oviralo promet

V bližini naselja Dobliče v občini Črnomelj so se gasilci PGD Dobliče včeraj malo pred pol sedmo zvečer lotili podrtega drevesa, ki je oviralo promet na lokalni cesti in ga razžagali.

Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah posredovali 10 klicev za nujno medicinsko pomoč in prejeli dve obvestili o poginulih živalih, zato so o tem obvestili lovce oziroma higienike. Dežurni na Regijskem centru za obveščanje Brežice pa so v tem času posredovali sedem pozivov za nujno medicinsko pomoč.

