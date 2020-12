V brežiškem parku zimska pravljična vasica na prostem

8.12.2020 | 08:40

V Brežicah je letos praznično osvetljen tudi vodovodni stolp, kot še nekatere druge prepoznavne stavbe v mestu. (Foto: Občina Brežice)

V prvem tednu decembra so se praznične lučke prižgale tudi v brežiški občini. Za okrasitev mesta občina namenja 36.500 evrov (nakup novih okraskov - svetlobne zavese in verige ter okrasitev).

Novost okrasitve je osvetlitev nekaterih prepoznavnih javnih stavb v mestu, kot so npr. mestna hiša, dom kulture, občinska stavba, most na Bizeljski cesti, vodovodni stolp.

Decembrske dogodke bo izvajal Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice. Običajno je bil na pred silvestrski večer glasbeno-zabavni program v mestnem jedru in silvestrovanje na prostem ob spremljavi različnih glasbenih skupin. Pri športni dvorani je bilo na voljo drsališče, ni manjkala pravljična dežela z obiskom Božička in z delavnicami za otroke, v mestni hiši so se običajno v decembru predstavljali lokalni pridelovalci in tako naprej.

Pestro v parku

A za tokratni december v ZPTM pripravljajo razmeram prilagojene dogodke - zimsko pravljično vasico na prostem, v parku, saj ne želijo povzročiti morebitno širjenje okužb. Z okrasitvijo mestnega parka ter z ambientom - s postavitvijo objektov s svetlobnimi efekti, bodo poskrbeli za praznično vzdušje mimoidočih.

V parku bo tako mogoče zaslediti "kissing point" za vse, ki se imajo radi. Ob določenih urah se bo iz zvočnikov zaslišalo branje tematskih pravljic in glasbe, na voljo bo tudi kotiček za fotografiranje. Posamezniki bodo lahko doma izdelali dekoracijo in jo obesili samostojno na vejico sreče. Vzpostavili bodo vilinsko pot, kjer bo navaden sprehod postal dogodivščina, saj bodo obiskovalce po poti vodili izzivi, namigi in uganke.

Sicer pa bodo letos občane obdarili namesto z dogodki in predstavami, s sprostitvenim kotičkom. V njih bodo s spletnimi delavnicami zagotovili zanimive vsebine s področja tehnik sproščanja, razgibavanja, joge in vsega ostalega, kar pride prav za izboljšanje telesnega, družbenega in duhovnega zdravja in boljšega vsakdana. Decembrske dni bodo popestrili tudi s pripravo kulinarike, usmerjene v zdrav življenjskih slog in spodbujanje sodelovanja z lokalnim okoljem, ter podporo lokalnim podjetjem.

L. Markelj