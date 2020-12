Krka v Mariboru povsem nemočna

8.12.2020 | 08:25

Foto: MOK Krka Novo mesto

Novomeški odbojkarji so sinoči gostovali v Mariboru, kjer so odigrali zaostalo tekmo 11. prvenstvenega kroga. Mariborčani so z dominantno predstavo po dobri uri igre s 3:0 (10, 15, 18) premagali novomeško Krko. Pri gostiteljih je bil najbolj razpoložen Alen Šket (17 točk), pri gostih pa Sergej Drobnič (12). Krkaši se bodo v soboto doma pomerili s Calcitom.

Igralci Merkur Maribora so udarno začeli prvi niz, kjer so povedli s 5:1, kar je bil razlog za prvi gostujoči odmor. Mariborčani so držali visok tempo igre, bili zanesljivi na sprejemu in v napadu ter ob drugem odmoru Krke vodili s 14:5. Izvrstna igra domačih se je nadaljevala, gostom so do konca niza prepustili samo še pet točk ter niz po le sedemnajstih minutah dobili s 25:10.

Po klavrnem prvem nizu so se v drugem nekoliko prebudili tudi gostje. V začetku niza so tako držali stik z domačimi, ki si niso nabrali večje prednosti. Nato so igralci Merkur Maribora dali prestavo višje ter vodili ob odmoru gostov že s 14:9. Nadaljevanje niza je bil nekakšen »enostranski promet«, kjer so domači prednost le še višali in niz prepričljivo dobili s 25:15.

Začetek tretjega niza je prinesel nekaj raztrgane igre, obe ekipi sta napravili kar nekaj napak, a domači so si vseeno priigrali lepo prednost z 8:3. Tudi v tem nizu Mariborčani niso ničesar prepustili naključju. Prikazali so raznovrstno igro, kjer je Sebastijan Škorc ponudil priložnost rezervistom ter zanesljivo dobili tudi tretji niz s 25:18 in po uri in petih minutah tekmo s 3.0.

Alen Šket, igralec ekipe Merkur Maribora, je ob koncu tekme povedal: »Po toliko letih je lepo spet zaigrati za domač klub, občutki so bili zelo dobri. Vedeli smo, da tekma ne bo lahka saj nasprotnik nima kaj izgubiti. Mi smo šli v tekmo zelo agresivno, vedeli smo, da če bomo pritisnili s servisom, nasprotnik nima pravih možnosti in tako je tudi bilo. Že v sredo nas čaka tekma v MEVZI, ko bomo naredili vse, da podaljšamo niz zmag.«

Trener Krke Jernej Rojc: »To je bilo srečanje dveh ekip v popolnoma drugačnem ritmu, mi smo v seriji porazov in se tudi vračamo po bolezni s Covidom-19, Maribor pa v naletu. Lahko jim samo čestitam, zaželim srečno v prvenstvu in da bi uspeli tradicijo v slovenski odbojki nekoliko premešati. Kar pa se nas tiče, pa bomo poskušali vzpostaviti red in svojo igro in da bomo proti konkurentom za obstanek v ligi konkurenčni in bomo lahko nabirali točke.«

Favorizirani Mariborčani so na svoji enajsti tekmi tako dosegli deveto zmago in se utrdili na drugem mestu prvenstvene lestvice za ACH Volleyjem, ki ima dve točki več. Na drugi strani Krka ostaja pri zgolj eni zmagi in trdno na zadnjem mestu.

Sportklub prva odbojkarska liga, 11. krog

Merkur Maribor – Krka: 3:0 (10, 15, 18)

ŠD Tabor, Maribor, 8. 12. 2020. Sodnika: Ortl, Melavc. Gledalci: Brez.

Merkur Maribor: Cafuta 6, Adžović S., Detela, Šket 17, Možič 10, Donik, Uremovič 8, Adžović A. , Planinšič 1, Kisiliuk, Ikhbayri 10, Kovačič, Košenina (L), Herman (L). Trener: Sebastijan Škorc

Krka: Hafner, Štefanič U., Erpič 2, Štefanič M. 1, Travnik 5, Kožar, Pulko 1, Lindič 2, Renko 2, Koncilja, Drobnič 12, Borin (L), Jaklič (L). Trener: Jernej Rojc

R.M.