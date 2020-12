Miklavževo darilo županu ob 10-letnici županovanja

8.12.2020 | 09:10

Župana Dušana Strnada je obdaroval Sv. Miklavž (Foto: G.Stopar/Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Sveti Miklavž vsako leto s svojim obiskom razveseli številne otroke, pa tudi tiste , malce starejše. V prostorih Občine Ivančna Gorica je te dni pustil presenečenje tudi za župana Dušana Strnada. Miklavž se mu je zahvalil s prav posebnim darilom, saj je Strnad v minulih dneh obeležil deseto obletnico županovanja.

Strnadu sta čestitala podžupana Martina Hrovat in Tomaž Smole, direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič in njegovi sodelavci. (Foto: G.Stopar/Občina Ivančna Gorica)

V trajen spomin ga je razveselil s kolažem fotografij nekaterih pomembnejših občinskih projektov v obdobju njegovega županovanja v letih od 2010 do 2020, pustil pa mu je tudi nekaj slastnega za pokušino.

Ob deseti obletnici funkcije župana sta mu čestitala podžupana Martina Hrovat in Tomaž Smole, direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič in njegovi sodelavci. Žal pa je bilo praznovanje 10 letnice okrnjeno in prilagojeno trenutnim razmeram, so na ivanški občini zapisali v izjavi za javnost.

R.M.