Prometno nesrečo povzročil pešec, ki je bil huje poškodovan

8.12.2020 | 09:30

Foto: Dolenjski list/arhiv

Poročali smo že o prometni nesreči z udeležbo pešca. Po dodatnih informacijah krških policistov se je nesreča zgodila včeraj okoli 17.30 v Krškem, ko je 49-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti trčil v 32-letnega pešca, ki je hodil po sredini vozišča. Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v brežiško bolnišnico. Policisti so zaradi ugotavljanja psihofizičnega stanja za 32-letnega pešca odredili strokovni pregled, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov pa mu bodo izdali plačilni nalog.

Kot je v današnjem policijskem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik, so bili pešci na območju PU Novo mesto v zadnjih petih letih udeleženi v 206 prometnih nesrečah. Osem pešcev je zaradi posledic prometnih nesreč umrlo, 39 je bilo hudo poškodovanih, 149 pešcev se je lažje poškodovalo. V nekaj manj kot tretjini primerov so policisti ugotovili, da so nesrečo zaradi nepravilnega ravnanja povzročili pešci. Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejša je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Pešcem policija tako svetuje, da nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo ti, glede na stanje vozišča, lahko vozilo varno ustavili pred prehodom. Izven naselij, kjer ni pločnikov za pešce, številni hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj tako zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo pogosto uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar pri pešcih zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu. Pešce zato policija poziva, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za lastno varnost.

Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestno prometna pravila in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče izven prehodov za pešce. Izven naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča.

Ukradel žage in verige

V kraju Velika Loka je ponoči nekdo vlomil v prostore prodajalne in ukradel tri motorne žage in verige. Po prvih ugotovitvah je z vlomom in tatvino povzročil za 1.200 evrov škode.

Sedem se jih je poskušalo izmakniti mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine odkrili dva državljana Irana in državljana Iraka, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. V tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak so našli dva državljana Afganistana, na podvozju tovornega vozila srbskih registrskih oznak pa še državljana Pakistana in državljana Afganistana. Tujce, ki so na ta način poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo, so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Policisti Policijske uprave Novo mesto so tako posredovali v 39 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 129 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval pešec in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, vloma in tatvin. Posredovali so tudi zaradi poskusov izmika mejni kontroli, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

R.M.