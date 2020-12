V novomeški bolnišnici izvajajo hitro testiranje. Prejšnji teden med testiranimi zaposlenimi 9,6% okuženih.

8.12.2020 | 09:45

Hitri test za covid-19 (Foto: Dolenjski list)

Hitri test (Foto: Dolenjski list)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih 95 kovidnih bolnikov, med njimi jih 12 zdravijo na intenzivnem oddelku, je vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto zapisalo v današnji izjavi za javnost.

V omenjeni bolnišnici še vedno izvajajo tudi testiranje zaposlenih in to s hitrimi antigenskimi testi glede na pojavnost infekta v posameznem kolektivu, testiranje pa potem ponavljajo v določenih časovnih intervalih. Kot so zapisali, testirajo tako zdravstvene kot nezdravstvene delavce, ki so zaposleni v kuhinji, pralnici, na področju transporta in podobno in sicer v obdobju najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.

Minuli teden so med zaposlenimi tako opravili 267 testov, med katerimi je bilo 25 pozitivnih oz. 9,6 odstotka, večino odkritih pozitivnih testov pa je bilo asimptomatskih. V Splošni bolnišnici Novo mesto testirajo tudi vse, ki jih sprejmejo na zdravljenje in kot so zapisali v izjavi za javnost, opažajo, da je vse več takšnih, ki se želijo samoiniciativno testirati, saj ne želijo biti prenašalci.

»Zavedamo se, da vstopamo v novo realnost, s katero bomo morali živeti še nekaj časa. Luč na koncu tunela je vsekakor obetavna napoved cepiva, a vendarle bomo morali do takrat še zdržati in se držati ukrepov,« je zapisala direktorica bolnišnice doc.dr. Milena Kramar Zupan s sodelavci.

V primeru, da se posameznik počuti slabo in ga skrbi, ker obstaja možnost okužbe s covidom-19, lahko o tem telefonsko obvesti svojega osebnega zdravnika, ki ga bo naročil na odvzem brisa. »Le tako bomo lahko varno in odgovorno krmarili čez zimo oz. skozi obdobje, ko bo na naša vrata potrkala tudi gripa,« je prepričano vodstvo bolnišnice.

R.M.